Endesa dispara su beneficio un 41% hasta 1.470 millones y eleva sus previsiones

Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.470 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 41% más que en el mismo periodo del año anterior, y ha elevado su previsión de beneficio ordinario para el conjunto del ejercicio hasta más de 2.400 millones de euros, según ha comunicado este miércoles la compañía.

El beneficio neto ordinario alcanzó los 1.480 millones de euros, un 42,2% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 1,1%, hasta 10.995 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 3.240 millones de euros, un 20% superior al registrado en el primer semestre de 2025. La compañía atribuye esta evolución al crecimiento de todas sus áreas de negocio y al mayor peso de las actividades reguladas, que ya representan cerca del 50% del Ebitda. El negocio de redes aportó 1.200 millones de euros, el 36% del Ebitda total, tras aumentar un 24% respecto al año anterior.

Más inversión en la red eléctrica

Endesa destinó 1.100 millones de euros a inversiones entre enero y junio, un 14% más que un año antes. De esa cantidad, 600 millones de euros correspondieron al negocio de redes, un 38% más en términos interanuales y el 52% de toda la inversión realizada durante el semestre.

La compañía ha valorado de forma positiva el Real Decreto aprobado por el Gobierno, que permitirá elevar el límite de inversión en las redes de distribución y facilitará acelerar el despliegue de inversiones en los próximos años.

Mejora las previsiones para el ejercicio

Tras los resultados del primer semestre, Endesa ha revisado al alza sus previsiones y espera cerrar 2026 con un beneficio ordinario superior a 2.400 millones de euros, frente al rango de entre 2.300 y 2.400 millones comunicado el pasado mes de febrero. La empresa, presidida por Gianni Armani, considera que esta mejora refleja tanto la evolución de su negocio como su capacidad para trasladar esa evolución a la rentabilidad.

En el negocio de comercialización, Endesa prevé un entorno competitivo "más racional y sostenible" tras las últimas medidas regulatorias. La compañía cuenta con 6,3 millones de clientes de electricidad en el mercado libre y ha anunciado que abrirá 50 nuevas tiendas entre lo que queda de 2026 y 2027, que se sumarán a las 370 ya operativas en España y Portugal.

Caja, deuda y recompra de acciones

Durante el primer semestre, Endesa generó un flujo de caja de 2.300 millones de euros y cerró junio con una deuda financiera neta de 10.300 millones, frente a los 10.100 millones con los que terminó 2025. El coste medio de la deuda descendió hasta el 3,2%, mientras que la ratio de deuda neta sobre Ebitda se situó en 1,6 veces.

En cuanto al programa de recompra de acciones, la eléctrica informó de que ya ha ejecutado más del 50% del plan anunciado, con la adquisición de 35 millones de acciones, equivalentes a 1.100 millones de euros, y la amortización de 17 millones de títulos. Además, el consejo ha aprobado el sexto tramo del programa de recompra, por un importe de 500 millones de euros.