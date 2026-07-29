Los analistas reciben positivamente los resultados trimestrales de Telefónica y la mejora de su previsión

Las primeras reacciones de los analistas a los resultados del segundo trimestre de 2026 que Telefónica ha presentado valoran positivamente las cifras y las previsiones de la operadora.

De manera general, las firmas de inversión destacan que las cifras han superado o igualado las expectativas del mercado en los principales indicadores operativos y que han venido acompañadas de una mejora de las previsiones de caja operativa ajustada después de arrendamientos (OpCFaL ajustada) para el conjunto del ejercicio. Antes, Telefónica preveía que esta referencia iba a crecer por encima del 2% este año, y ahora sitúa ese crecimiento por encima del 3% después de que en la primera mitad de 2026 ya haya aumentado un 2,7%.

Los expertos de Banco Sabadell destacan que los resultados han estado por encima de lo esperado tanto en ingresos como en EBITDA ajustado, impulsados especialmente por el comportamiento de Brasil y Alemania. La entidad pone también el foco en la evolución del negocio en España, donde los ingresos han crecido por encima de las previsiones gracias a las buenas dinámicas de los servicios comerciales. En el segundo trimestre, los ingresos de Telefónica España crecieron un 2,9%, hasta los 3.279 millones de euros.

Por su parte, Renta 4 considera que los resultados han superado sus estimaciones a nivel operativo y han cumplido con las previsiones del consenso del mercado.

Caixabank califica el trimestre como "bueno", destacando desviaciones positivas frente a sus estimaciones y las del consenso, mientras que Citi considera que Telefónica ha presentado unos resultados sólidos y resalta la mejora de las previsiones de flujo de caja operativo, manteniendo sin cambios el resto de los objetivos financieros anunciados para 2026.