Marcos Piqué asume la vicepresidencia de Gaia-X para blindar la soberanía del dato

La Asociación Gaia-X España ha nombrado nuevo vicepresidente a Marcos Piqué, director de Desarrollo de Negocio de T-Systems Iberia, división de servicios de digitalización de Deutsche Telekom y uno de los principales hyperscalers europeos.

El objetivo es reforzar el posicionamiento de la entidad hacia la economía soberana del dato y consolidarla en el ecosistema internacional como agente generador de innovación que proporciona confianza a ciudadanos y empresas.

El nombramiento, que se produce un año después de la incorporación de T-Systems a la Junta Directiva de Gaia-X España, reconoce la experiencia de la compañía en la construcción de ecosistemas de espacios de datos que permiten compartir información de manera segura, controlada, conforme a la legislación europea y con respeto a los principios éticos. Para la asociación supone, además, un paso clave para fortalecer la autonomía tecnológica de Europa ante posibles cambios geopolíticos, comerciales o regulatorios.

"Asumo esta responsabilidad con el objetivo de contribuir a que España avance en su camino hacia la economía del dato. Para ello debemos apoyarnos en iniciativas, infraestructuras, servicios, herramientas y aplicaciones que garanticen ecosistemas de datos interoperables, sostenibles, soberanos y capaces de generar valor real para la sociedad", manifestó.

El nuevo vicepresidente de Gaia-X España cuenta con una experiencia de más de 19 años en el sector tecnológico, en roles relevantes como director de Inteligencia Artificial o Arquitecto Empresarial en T-Systems Iberia, lo que le ha permitido adquirir una visión estratégica muy conectada con la industria y las instituciones. Desde esta nueva responsabilidad, Piqué contribuirá a impulsar la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades, centros tecnológicos y asociaciones sectoriales para acelerar el despliegue de la economía del dato con el fin de garantizar una compartición segura, controlada y federada, convirtiendo estos ecosistemas en capacidades reales de innovación.

Soberanía del dato

Con la vicepresidencia de Gaia-X España, T-Systems indicó que refuerza su posición como socio tecnológico europeo clave capaz de transformar la soberanía digital en una realidad operativa empresarial. Además, fortalece su papel activo en el desarrollo de soluciones avanzadas que operan bajo los estándares de Gaia-X, aplicando los principios y controles de confianza (Trust Framework) y certificado por credenciales de cumplimiento verificables (GAIA-X Compliance Verifiable Credentials).

T-Systems cuenta con una amplia trayectoria como referente en la economía del dato. La compañía ha participado en el impulso de Gaia-X en Europa y la Asociación Internacional de Espacios de Datos (IDSA), organismo que establece los estándares de seguridad y calidad que deben cumplir los espacios de datos europeos, así como en otros proyectos de calado europeo como Catena X, centrado en la industria del automóvil, donde ha contribuido a integrar a más de 70 proveedores de Ford.

También ha impulsado otros desarrollos relacionados con los sectores sanitario, turístico o energético. Entre los proyectos más recientes, T-Systems está impulsando junto a la Asociación Española de Carreteras el primer Espacio de Datos de la Carretera, AECTech, para avanzar hacia una movilidad más segura, eficiente y sostenible.

"La economía del dato permite que organizaciones públicas y privadas colaboren habilitando y optimizando negocio o servicios públicos sin perder la propiedad ni el control sobre su información, dentro de un marco europeo estratégico, confiable y autónomo", señaló Piqué.

Esta contribución se completa con su apuesta por la construcción de infraestructuras soberanas diseñadas desde y para Europa, como las soluciones como T Cloud, su oferta unificada de cloud público o privado; Industrial AI Cloud, la solución europea de IA soberana que combina computación de alto rendimiento y cumplimiento normativo; la plataforma de IA Agéntica, que facilita el desarrollo, orquestación, gobierno y control de los agentes de IA en las organizaciones, o sus soluciones de ciberseguridad soberana.