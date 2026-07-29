Serveo impulsa un ahorro energético de más de 59 GWh anuales en sectores intensivos

Serveo ha logrado un ahorro energético superior a los 59 GWh anuales en las instalaciones y contratos que gestiona para clientes de sectores como salud, industria, infraestructuras y entornos corporativos, el equivalente al consumo energético anual de 18.300 hogares.

Las operaciones gestionadas por la compañía permiten evitar la emisión de cerca de 9.000 toneladas de CO₂ al año, un impacto equivalente a la plantación de 2.200 encinas. En el marco de la gestión energética que Serveo lleva a cabo, se incluyen la optimización de los consumos eléctricos y térmicos, la mejora de los sistemas de control y regulación, la renovación de equipos por tecnologías más eficientes y la incorporación de soluciones de generación renovable.

Gracias a este enfoque, las instalaciones mejoran su rendimiento energético, reducen consumos innecesarios y avanzan hacia un modelo de operación más eficiente y sostenible. Entre los proyectos desarrollados durante 2025 destacan varias actuaciones en instalaciones de alto consumo energético, donde la implantación de medidas de ahorro energético, como retrofits de iluminación, aislamiento térmico flexible o mejoras en los sistemas HVAC y sus elementos, ha permitido alcanzar un ahorro y una reducción de la huella de carbono de sus clientes.

La compañía afronta los retos de la transición energética en los sectores intensivos en consumo energético, aspirando a desarrollar una actividad mucho más sostenible y de impacto que el enfoque tradicional basado en la disponibilidad de los activos. La operación de Serveo está orientada a optimizar la eficiencia energética de las infraestructuras terciarias, prolongar la vida útil de los activos y mejorar el confort y la satisfacción de los usuarios de los edificios, tanto de entornos públicos como privados o industriales.

"La eficiencia energética es una palanca clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la competitividad de las organizaciones. En Serveo combinamos conocimiento técnico, innovación, gestión operativa y monitorización continua para ayudar a nuestros clientes a reducir sus consumos y avanzar en sus objetivos de descarbonización, con ahorros medibles que se mantienen en el tiempo", afirmó Pilar Díaz Pascual, Senior Head of Sustainability en Serveo.

Serveo continúa impulsando este modelo de gestión energética en proyectos de todo el territorio nacional, acompañando a sus clientes en la mejora de la eficiencia de sus instalaciones y en el avance de sus objetivos de descarbonización. Gracias a este enfoque, la compañía logra reducciones del consumo energético de entre el 8 % y el 25 %, en función de la tipología de la instalación y de las medidas implantadas.

La combinación de conducción energética, monitorización continua y herramientas avanzadas de análisis permite identificar nuevas oportunidades de ahorro y consolidar mejoras sostenidas en el tiempo, mientras que los proyectos que incorporan inversiones específicas en eficiencia pueden alcanzar los mayores niveles de reducción del consumo.