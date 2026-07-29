Telefónica reduce un 75% sus pérdidas, mejora ingresos y eleva sus previsiones para 2026

Telefónica cerró el primer semestre de 2026 con unas pérdidas netas de 338 millones de euros, un 75% inferiores a los 1.355 millones registrados un año antes, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado estuvo condicionado por el impacto de 1.001 millones de euros derivado de la desinversión en Chile y por una provisión de 265 millones destinada a la reestructuración de su filial en Alemania.

La operadora presidida por Marc Murtra obtuvo entre enero y junio unos ingresos de 16.392 millones de euros, un 1,7% más en tasa de cambio real y un 0,4% más en términos constantes, impulsados principalmente por la evolución de los negocios de España y Brasil.

España y Brasil impulsan los ingresos

Telefónica España facturó 6.513 millones de euros en el semestre, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior. En Brasil, los ingresos ascendieron a 5.195 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,5% en tasa de cambio real y del 7,5% en términos constantes.

La evolución del negocio también mejoró en el segundo trimestre, cuando la facturación alcanzó 8.265 millones de euros, un 3% más en tasa de cambio real respecto al mismo periodo de 2025.

Vuelve a beneficios en el segundo trimestre

Aunque el semestre cerró con pérdidas por el efecto de las operaciones discontinuadas, Telefónica obtuvo un beneficio de 474 millones de euros en los negocios que permanecen dentro del grupo, entre ellos España, Brasil, Alemania, Reino Unido y el resto de operaciones continuadas.

Por el contrario, las actividades ya vendidas o en proceso de desinversión, principalmente en Hispanoamérica, registraron unas pérdidas de 812 millones de euros.

Entre abril y junio, la compañía volvió a beneficios con unas ganancias netas de 73 millones de euros, resultado que incluye un beneficio de 87 millones en las operaciones continuadas y unas pérdidas de 14 millones en las discontinuadas.

Mejora la rentabilidad y reduce la deuda

El Ebitda ajustado alcanzó los 5.768 millones de euros en el primer semestre, un 3,8% más en tasa de cambio real y un 2,3% más en términos constantes. En el segundo trimestre, este indicador se situó en 2.933 millones de euros, con un crecimiento del 6,4% en tasa de cambio real.

La operadora también redujo su deuda financiera neta hasta 25.278 millones de euros, un 8,4% menos que un año antes. La ratio de endeudamiento descendió a 2,68 veces, frente a las 2,78 veces registradas al cierre de 2025.

Según la compañía, entre abril y junio se encadenó el tercer trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en los principales indicadores financieros, tanto en tasa de cambio real como en términos constantes.

Telefónica mejora sus previsiones para 2026

A la vista de la evolución del negocio, Telefónica ha revisado al alza su previsión de flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) para el conjunto de 2026. La compañía espera ahora un crecimiento superior al 3% en términos constantes, frente al objetivo anterior de más del 2%.

Además, mantiene el resto de sus previsiones para el ejercicio, entre ellas un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y el 2,5%, una inversión equivalente a alrededor del 12% de la facturación, un flujo de caja libre cercano a 3.000 millones de euros y la reducción progresiva del apalancamiento hasta 2,5 veces para 2028.

Telefónica también ha confirmado el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago está previsto para junio de 2027, sujeto a la aprobación de la junta general de accionistas.