BBVA gana 6.051 millones hasta junio, un 11,1% más

BBVA obtuvo un beneficio neto atribuido de 6.051 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de la actividad crediticia y el avance de los ingresos recurrentes. La entidad también ha anunciado un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por un máximo de 2.000 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, destacó que el banco ha superado por primera vez los 6.000 millones de euros de beneficio en un semestre y subrayó el crecimiento del negocio. Según explicó, la cartera de préstamos ha aumentado más de un 60% desde finales de 2020, lo que, a su juicio, sitúa a la entidad como "el banco con mayor crecimiento de Europa".

Crecen los ingresos y el negocio crediticio

Los ingresos totales (margen bruto) alcanzaron 21.159 millones de euros, un 17,3% más que un año antes. Dentro de esta partida, el margen de intereses se situó en 15.164 millones de euros, con un aumento del 20,3%, apoyado en la evolución de todas las áreas de negocio, especialmente en Turquía, México y América del Sur.

Las comisiones netas ascendieron a 4.572 millones de euros, un 14% más, impulsadas por los medios de pago, la gestión de activos y la actividad de banca mayorista (CIB). Por su parte, el resultado de las operaciones financieras aportó 1.498 millones de euros, un 4,6% más.

Los gastos de explotación crecieron un 17,9%, hasta 8.000 millones de euros, aunque la entidad señala que el incremento sería del 14,5% al excluir elementos no recurrentes, como la regularización del IVA y las salidas voluntarias de personal. El margen neto alcanzó los 13.159 millones de euros, un 17% superior al del primer semestre de 2025.

En cuanto al segundo trimestre, BBVA obtuvo un beneficio de 3.062 millones de euros, un 11,4% más, con unos ingresos de 10.506 millones y un margen de intereses de 7.627 millones, un 22,8% superior al del mismo periodo del año anterior.

México continúa como principal mercado

México volvió a ser el principal contribuyente a los resultados del grupo, con 2.979 millones de euros de beneficio, un 15,8% más, lo que representa el 44,1% del resultado total. La inversión crediticia en el país aumentó un 9,9%, mientras que el margen de intereses avanzó un 16,3%, hasta 6.409 millones de euros.

En España, el beneficio alcanzó 2.172 millones de euros, un 2,3% más, equivalente al 32,2% de las ganancias del grupo. El margen de intereses creció un 4,1%, hasta 3.346 millones de euros, y la inversión crediticia aumentó un 7,4%, impulsada por el crédito a empresas, el consumo y las tarjetas.

En Turquía, el beneficio fue de 532 millones de euros, un 29,1% más, mientras que en el resto de Latinoamérica ascendió a 556 millones, un 33,6% más. En esta región, Argentina aportó 73 millones, Colombia 175 millones y Perú 194 millones.

El área de Resto de Negocios obtuvo un beneficio de 508 millones de euros, un 60% más, apoyado en el crecimiento del negocio de banca mayorista en Estados Unidos, Europa y Asia.

Mejora la calidad del balance

A cierre de junio, los activos totales del grupo alcanzaban 965.426 millones de euros, un 12,3% más que al finalizar 2025. La cartera de préstamos a clientes ascendía a 509.424 millones de euros, un 10,6% más. El crédito a empresas creció un 13%, mientras que los préstamos a particulares aumentaron un 7% y el crédito hipotecario un 3,8%, hasta 103.367 millones de euros.

Fuera de balance, BBVA gestionaba 243.803 millones de euros en recursos de clientes, un 8,7% más, mientras que los depósitos de clientes crecieron un 6,1%, hasta 532.981 millones de euros.

Los préstamos dudosos se situaron en 15.976 millones de euros. La tasa de mora mejoró hasta el 2,6%, 30 puntos básicos menos que un año antes, y la cobertura aumentó hasta el 85%. La rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) se elevó al 22,2%, mientras que la ratio de capital CET1 quedó en el 12,9%, por encima del rango objetivo fijado por la entidad y del mínimo regulatorio.

Recompra de acciones de 2.000 millones

BBVA anunció además un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 2.000 millones de euros.

El primer tramo será de 1.000 millones de euros y comenzará el 5 de agosto. La operación será ejecutada por HSBC Continental Europe en distintos mercados europeos y a través de Kepler Cheuvreux en el Mercado Continuo. La entidad prevé que esta primera fase concluya entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre, o antes si se alcanza el importe máximo previsto.