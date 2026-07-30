Telefónica Brasil dispara su EBITDA un 21,6% y compensa el coste de la reestructuración alemana

El segundo trimestre de 2026 ofrece una lectura nítida de cómo funciona hoy la cartera de mercados de Telefónica: dos geografías (España y Brasil) tirando con fuerza, una tercera en plena reconstrucción y una cuarta en línea con lo previsto. La combinación deja un resultado agregado positivo, pero con una distribución interna muy desigual.

Brasil ha sido el mercado más dinámico del periodo, y con una intensidad superior a la del trimestre anterior. La filial cerró junio con un récord de casi 119 millones de accesos —118,9 millones, frente a los 117,5 de marzo— y elevó sus ingresos hasta los 2.684 millones de euros, un 17,8% más en tasa de cambio real y un 7,6% más en tasa constante. El Ebitda ajustado alcanzó los 1.168 millones tras crecer un 21,6% en tasa real y un 11,3% en constante.

La diferencia entre ambas referencias merece explicación: la evolución del real brasileño ha jugado a favor en el trimestre, de modo que el crecimiento en euros amplifica el crecimiento subyacente del negocio. Pero incluso descontando ese efecto, la aceleración es real. En el primer trimestre, ingresos y Ebitda crecían un 7,4% y un 8,7% en constantes; ahora, un 7,6% y un 11,3%. La rentabilidad acelera con claridad.

El margen lo confirma. El margen sobre Ebitda ajustado creció 1,4 puntos porcentuales de manera interanual hasta el 43,5%, lo que indica que el crecimiento no se está comprando con presión promocional. La oferta convergente Vivo Total alcanzó los 3,8 millones de clientes, un 29% más interanual, frente a los 3,6 millones del trimestre previo. En el semestre, Brasil suma 5.195 millones de ingresos (+12,5% real, +7,5% constante) y 2.215 millones de Ebitda ajustado (+15,1% real, +10% constante).

En Europa, Telefónica España demuestra su tracción comercial y liderazgo en el mercado. Ha acelerado su crecimiento en el segundo trimestre de 2026. Los ingresos alcanzaron los 3.279 millones de euros, un 2,9% más que un año antes, frente al 2% registrado entre enero y marzo. El Ebitda ajustado se situó en 1.151 millones, con un avance del 2,3% que también supera el 2% del trimestre precedente. En un mercado tan maduro como el español, ganar casi un punto de ritmo en un solo trimestre es un movimiento significativo.

En el extremo opuesto a España y Brasil, Telefónica Alemania cae en ingresos y Ebitda ajustado. En el primer trimestre, la compañía atribuyó el retroceso al impacto de la migración de clientes de 1&1 hacia su propia red. En el segundo, el foco se desplaza a la reorganización: el Grupo ha dotado una provisión de 265 millones de euros para cubrir la reestructuración de la filial, partida que explica en gran medida por qué el beneficio neto reportado del trimestre se quedó en 73 millones de euros pese a la solidez de las métricas subyacentes.

El pulso comercial alemán es aún moderado pero no decrece. La filial sumó 30.000 altas netas de contrato móvil entre abril y junio, frente a las 48.000 del primer trimestre, y lanzó O2 Mobile Plus, su nueva oferta convergente, exportada del éxito en España, mientras avanza en una reorganización orientada a simplificar el modelo operativo e impulsar la rentabilidad. La provisión no es un cargo por deterioro del negocio, sino el coste anticipado de una transformación cuyos efectos la compañía espera capitalizar más adelante.

Reino Unido completa el cuadro con un perfil que compite en un mercado convulso donde todos los jugadores presentan resultados discretos: los resultados financieros de VMO2 en la primera mitad del año sitúan a la compañía en el camino de cumplir sus previsiones para 2026.

El resultado de esta composición es que el Grupo puede absorber una provisión de 265 millones por la reestructuración de Alemania y la venta de Chile y aun así cerrar el trimestre en crecimiento y en beneficio reportado. Es, precisamente, el argumento que sostiene el valor de una cartera diversificada: que ninguna geografía concentre el riesgo del conjunto.