Grupo Dia gana un 37,8% menos y rompe su alianza con Amazon

Grupo Dia cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 22,8 millones de euros, un 37,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, una caída que la compañía atribuye al impacto positivo extraordinario que incluyeron las actividades discontinuadas en las cuentas de 2025. Mientras tanto, el negocio en España mantuvo su crecimiento y se consolidó como el principal motor del grupo, con un aumento de las ventas, la expansión de su red comercial y una mejora de la rentabilidad operativa.

Las ventas brutas bajo enseña alcanzaron los 3.676,2 millones de euros, un 5,9% más en términos reportados y un 13,7% más a tipo de cambio constante. Por su parte, las ventas netas consolidadas crecieron un 9,2%, hasta los 3.044,2 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 19%, hasta 158,5 millones de euros, impulsado por la evolución del negocio en España y por la mejora de la eficiencia operativa. El margen Ebitda ajustado consolidado se situó en el 5,2% sobre las ventas netas.

España impulsa el crecimiento del grupo

El mercado español volvió a ser el principal soporte de la compañía durante el semestre. Las ventas brutas bajo enseña crecieron un 11,6%, hasta 2.953,8 millones de euros, mientras que las ventas comparables (like for like) aumentaron un 8,4%, impulsadas por un mayor volumen de compra.

Las ventas netas en España ascendieron a 2.453,9 millones de euros, un 11,5% más que un año antes. El Ebitda ajustado del negocio español se incrementó un 17%, hasta 159,9 millones de euros, mientras que el resultado neto de las operaciones en España alcanzó los 50,7 millones de euros.

Según datos de Nielsen IQ, Dia España creció a más del doble del ritmo del mercado durante la primera mitad del año, lo que permitió a la compañía ganar 26 puntos básicos de cuota de mercado y consolidarse como el cuarto operador nacional.

Expansión de tiendas y apuesta por el canal propio

Durante los seis primeros meses del año, Dia abrió 58 establecimientos y cerró 10, con un saldo de 48 nuevas tiendas, acercándose así a su objetivo de alcanzar 100 aperturas netas en el conjunto del ejercicio. La red de la compañía alcanza ya las 2.406 tiendas en España, de las que el 68,5% funcionan bajo el régimen de franquicia.

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En el ámbito digital, las ventas realizadas a través de la plataforma propia crecieron un 16,1%, compensando la desaceleración temporal registrada en los canales de terceros.

En este contexto, el grupo ha decidido poner fin a su alianza con Amazon desde este mes de julio para concentrar toda su estrategia de comercio electrónico en su propia plataforma, que ya presta servicio al 85% de la población española, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y la rentabilidad del negocio.

La compañía también destacó el crecimiento del 14% en las categorías de productos frescos y de origen local. Además, los clientes del Club Dia ya representan el 57% de las ventas, tras aumentar un 12,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Menor deuda en España y estabilidad en Argentina

En el mercado español, la deuda financiera neta se redujo un 18% respecto al cierre de 2025, hasta 205,9 millones de euros, situando el apalancamiento financiero en 0,6 veces el Ebitda ajustado de los últimos doce meses.

La compañía dispone además de 345,4 millones de euros de caja en España y mantiene una posición de caja neta de 40 millones de euros en Argentina.

En el país sudamericano, el negocio continuó condicionado por la depreciación del peso y el proceso de ajuste macroeconómico. Las ventas brutas descendieron un 12,4%, hasta 722,5 millones de euros, aunque en moneda local aumentaron un 20,3%.

Grupo Dia señala que las medidas de eficiencia aplicadas durante 2025 permitieron mejorar en 30 puntos básicos el margen Ebitda ajustado, que se situó en el -0,2%, y conservar una posición de caja neta positiva.

El consejero delegado del grupo, Martín Tolcachir, afirmó que los resultados del semestre confirman que la compañía sigue "creciendo de forma rentable, acelerando la expansión orgánica, fortaleciendo la excelencia operativa y manteniendo una sólida disciplina financiera".