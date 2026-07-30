Fluidra aumenta ventas un 5% a moneda constante hasta alcanzar los 1.258 millones de euros en el primer semestre

Fluidra ha reportado un buen primer semestre de 2026. Este desempeño ha estado impulsado por el crecimiento de las ventas, una gestión disciplinada de costes y una fuerte generación de caja. Al mismo tiempo, la compañía informó de que ha seguido ejecutando su estrategia: acelerar el crecimiento, fomentar la diferenciación competitiva y mejorar la excelencia operativa.

Las ventas del primer semestre alcanzaron los 1.258 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior a moneda constante, con una contribución positiva de volumen y precio, impulsado por el continuo foco de Fluidra en el cliente, una ejecución consistente y la resiliencia del negocio de aftermarket. Todas las regiones registraron un crecimiento a moneda y perímetro constantes durante el primer semestre, con un aumento de las ventas del 5% en Europa, del 4% en Norteamérica y del 3% en el resto del mundo.

El Ebitda ajustado se situó en 321 millones de euros, un 6% más a moneda constante durante el primer semestre del año, con un margen del 25,5%, en línea con el año anterior, respaldado por un margen bruto estable y una firme disciplina en costes.

El beneficio neto ajustado alcanzó los 175 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% a moneda constante, mientras que el beneficio neto ajustado por acción ascendió a 0,91 euros por acción. La compañía mantuvo una sólida generación de caja gracias a una buena gestión del capital circulante. Esto permitió a Fluidra reducir aún más su deuda neta, mejorando su ratio de apalancamiento en 0,1x, hasta situarlo en 2,2x de deuda neta sobre EBITDA.

Crecimiento

Fluidra sigue impulsando iniciativas de excelencia comercial que le permitan estar más cerca de sus clientes y aprovechar plenamente su potencial de mercado, incluyendo el desarrollo de su estrategia de precios y el fortalecimiento de sus capacidades de go-to market.

En línea con su agenda de crecimiento, la empresa ha firmado a finales de julio un acuerdo para adquirir Hydrapro, un fabricante francés especializado en productos químicos para el tratamiento del agua de piscinas y spas, dirigidos tanto al canal profesional como al de consumo y con una facturación anual de alrededor de 30 millones de euros. La operación refuerza la posición de Fluidra en Francia, uno de sus mercados estratégicos, y supone un paso importante en su expansión en el sector del tratamiento del agua, la principal categoría del mercado francés de piscinas, que cuenta con una base instalada residencial cercana a los dos millones de piscinas. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete en enero de 2027.

Fluidra también prevé completar la adquisición de Riaan Pool Group durante el tercer trimestre de 2026. Con una facturación anual de aproximadamente 10 millones de euros, Riaan Pool Group ampliará aún más la presencia de la empresa en Sudáfrica.

Aiper, la empresa de limpiafondos de piscina sin cable en la que Fluidra tiene el 27% de las acciones, siguió evolucionando en línea con las expectativas, con un crecimiento del 21% de las ventas durante el primer semestre, confirmando el potencial de esta plataforma como motor de crecimiento en un segmento especialmente atractivo.

Asimismo, Fluidra ha avanzado en su agenda de digitalización mediante el lanzamiento de PoolTrackr en Estados Unidos y Australia, mientras se prepara para su introducción en Europa en 2027. Además, la compañía sigue ejecutando su hoja de ruta de innovación, respaldada por una sólida cartera de lanzamientos de productos innovadores y de aftermarket previstos para el segundo semestre de 2026, de cara a la temporada de piscina del próximo año.

La compañía está adoptando nuevas medidas para mitigar el impacto de las presiones inflacionistas y seguir optimizando su estructura de costes fijos. Además de las medidas ya adoptadas para contener los costes fijos, durante el segundo semestre Fluidra optimizará su red de I+D mediante el cierre de un centro en Francia. El plan de eficiencia, cuyo objetivo es lograr un ahorro de 120 millones de euros en los próximos cinco años, avanza según lo previsto. En el primer semestre del año, generó un ahorro aproximado de 15 millones de euros.

Por otra parte, Fluidra lanza hoy un programa de recompra de acciones por un importe de 40 millones de euros. La compañía considera que, a los niveles actuales de cotización, representa un uso atractivo del capital y refleja su confianza en el valor del negocio.

Respecto a las perspectivas, confía en cumplir sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026 y mantiene su guidance para el año. La compañía tiene una perspectiva positiva y prevé, a moneda constante, un crecimiento de las ventas de entre el 3% y el 7%, un margen de Ebitda ajustado de entre el 23,3% y el 24,3% y un crecimiento del beneficio neto ajustado por acción de entre el 4% y el 13%.

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, ha declarado que han cerrado "un buen primer semestre, creciendo por encima del mercado a pesar de un entorno macroeconómico dinámico. Me siento especialmente orgulloso de la labor de nuestros equipos, de su compromiso constante con nuestros clientes y de nuestra capacidad para seguir ganando cuota de mercado. Seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia y en invertir para fortalecer el negocio a largo plazo, al tiempo que mejoramos aún más la rentabilidad para crear valor hoy y en el futuro".