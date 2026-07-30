Grupo Redondo compra el 51% de Norclamp y supera los 21 millones de euros de facturación

Grupo Redondo ha alcanzado un acuerdo para la compra del 51% de Grupo Norclamp, compañía especializada en mecanizado de alta precisión de piezas repetitivas, bienes de equipo y componentes críticos para sectores como máquina-herramienta, maquinaria especial, elevación, energía, seguridad y defensa.

Con esta operación, el grupo empresarial de investigación social, consultoría e industrial liderado por el consultor Iván Redondo eleva la facturación conjunta de todas sus participadas a más de 21 millones de euros y supera los 100 empleos.

La adquisición dota a Grupo Redondo de capacidades industriales propias para seguir desplegando su estrategia de consultoría en todo el Estado, al incorporar hasta 7.500 metros cuadrados de superficie productiva y más de 60 máquinas distribuidas en cuatro plantas, tres de ellas en Euskadi (Guipúzcoa) y una en Castilla y León (Zamora), que se suman a las oficinas que el holding ya tiene en Madrid y San Sebastián.

En el top 20 de las empresas nacionales

Grupo Norclamp, con 26 años de historia, exporta a Estados Unidos, Francia, Alemania, República Checa, Turquía, Brasil y la India y figura en el 'top 20' de las empresas nacionales de mecanizado de metales.

Tras la operación, Jesús Mari Iturrioz continuará al frente de la gestión de Norclamp, mientras que Txema Redondo seguirá siendo el CEO de Redondo Industrial y RZ Group y acompañará en las tareas de dirección de la compañía industrial adquirida. En el asesoramiento de la transacción han participado Norgestión por parte de Grupo Redondo y Barrilero por parte de Grupo Norclamp.

La presidenta de Grupo Redondo, Sandra Rudy, ha subrayado que la compra "muestra el compromiso del Grupo con el arraigo y la creación de empleos industriales en nuestro país, que son decisivos para el Estado de bienestar y la autonomía estratégica".

Ha defendido además la necesidad de "proteger la industria uniendo generaciones, forjando alianzas y poniendo todo el conocimiento en estrategia al servicio del tejido productivo", con el objetivo de "seguir creciendo en tecnología, consultoría y personas" en un contexto de "transformaciones únicas".

Por su parte, Jesús Mari Iturrioz ha destacado que Norclamp lleva años construyendo una posición de liderazgo en máquina-herramienta y sectores "tan exigentes" como la elevación, la energía o la defensa, y ha asegurado que la integración en Grupo Redondo les aporta "escala y visión estratégica para seguir creciendo, abrir nuevos mercados y afrontar los retos tecnológicos que vienen sin perder la cercanía y la calidad" que definen a la empresa "desde el primer día".

Grupo Redondo se estructura en seis empresas: Redondo & Asociados, gabinete de contexto y estrategia para presidentes y CEO; R&A Comunicación, consultora de comunicación y formación directiva; Opina 360, instituto de investigación social y casa de encuestas; Redondo Kapital, firma de M&A; Double Way, productora audiovisual, y Redondo Industrial, vertical de consultoría industrial y tecnológica que quedará reforzada con esta operación y gestionará el 51% de Grupo Norclamp.

El CEO del grupo es el consultor político independiente Iván Redondo, que ha sido primer secretario de Estado, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España entre 2018 y 2021, además de consejero de Presidencia y director de Gabinete de la Junta de Extremadura entre 2012 y 2015.