Prosegur Cash aumenta su beneficio neto en el primer semestre un 1,9%, hasta los 48 millones de euros

Prosegur Cash, compañía especializada en transporte de valores y gestión integral del ciclo del efectivo, ha reportado un beneficio neto de 48 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, un 1,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas alcanzaron los 1.001 millones de euros, lo que supone un leve descenso del 0,4%, reduciéndose el efecto negativo del impacto divisa en las diferentes geografías en las que opera la compañía. Las ventas a perímetro constante han aumentado un 0,7% con respecto al año 2025. En el segundo trimestre, las ventas han alcanzado los 503 millones de euros, un 3% más que en el mismo periodo de 2025.

El Ebita de Prosegur Cash en la primera mitad del año ha alcanzado los 111 millones de euros, con un margen del 11,1%. Hay que destacar el buen desempeño de los Productos de Transformación, que han continuado creciendo a un ritmo del 4,7%, alcanzando unas ventas de 358 millones de euros en el primer semestre de 2026.

La penetración sobre ventas de los Productos de Transformación se consolida en el 35,8%, destacando especialmente la solución Cash Today de digitalización de efectivo. A perímetro comparable y aislando la venta del negocio de AVOS, realizada al final del primer trimestre de este ejercicio 2026, los Productos de Transformación han crecido un 7,8%, aumentando su peso sobre el total de las ventas en 240 punto básicos, hasta el 35,1% de las mismas.

Actividad por geografías

Latinoamérica ha supuesto el 58% de la facturación total de la compañía en los primeros 6 meses de 2026, con un crecimiento orgánico del 2%. La región ha registrado unas ventas de 579 millones de euros y los Productos de Transformación ya suponen el 38,6% de las ventas totales, 220 puntos básicos más que el año anterior, alcanzando los 224 millones de euros. En el segundo trimestre, sus ventas han mejorado un 4,7% con respecto al año anterior, alcanzando los 288 millones de euros.

Por su parte, Europa representa el 33% del total de las ventas de Prosegur Cash, con un crecimiento orgánico del 2,4%. La región ha alcanzado unas ventas de 330 millones de euros, un 2,2% más que en el primer semestre del año anterior. En cuanto a los Productos de Transformación, han aumentado un 6,3%, hasta los 111 millones de euros, y ya superan un tercio de las ventas totales de la compañía, el 33,7% de las mismas, 130 puntos básicos más que en 2025.

Por último, la región de Asia-Pacífico aporta el 9% de las ventas totales de Prosegur Cash en el primer semestre, con un crecimiento orgánico del 11,8%. Las ventas han alcanzado los 91 millones de euros y los Productos de Transformación ascienden a 23 millones de euros, más de una cuarta parte de los ingresos totales, 25,2%, y aumentan su penetración en 60 puntos básicos.

Prosegur Cash ha reducido su deuda neta total en 53 millones de euros con respecto al mismo período del año anterior, en concreto ha pasado de 882 a 829 millones de euros. La ratio de apalancamiento se reduce 0,1 veces y se sitúa en 2,3 veces sobre el EBITDA. En cuanto a la generación de caja, el Free Cash Flow se mantiene en línea con el año anterior y alcanza los 29 millones de euros.

Durante el primer semestre de 2026, Prosegur Cash ha avanzado en distintas iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la productividad y el desarrollo de nuevas líneas de actividad. Entre los principales hitos destaca la aprobación de un plan de transición climática a cinco años, así como la reducción del 51% de las horas no productivas asociadas a accidentes laborales relacionados con vehículos.