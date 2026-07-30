Sacyr alcanza un beneficio neto de 78 millones de euros y un flujo de caja de 631

Sacyr obtuvo un beneficio neto de 78 millones de euros en el primer semestre de 2026, el 157% más que en el mismo periodo de 2025. El flujo de caja operativo se situó en 631 millones de euros entre enero y junio, el 18% más que en el mismo periodo comparable del ejercicio pasado, una vez deducida la contribución de la caja de los activos vendidos en 2025.

La cifra de negocios alcanzó los 2.437 millones de euros (+9%) y el EBITDA se situó en 708 millones de euros (+9%). El 91% del EBITDA procede de activos concesionales, en su mayoría sin riesgo de demanda o con mecanismos de mitigación de ese riesgo.

Crecimiento del valor de los activos

Sacyr ha actualizado el valor de sus activos concesionales, que se sitúa en 4.601 millones de euros, sin contar las desinversiones realizadas. Esta cifra representa un crecimiento del 16% (644 millones de euros) respecto a la valoración de 2025 y del 30% (1.050 millones) respecto al Investor Day de 2024.

Este aumento del 30% en dos años se debe a varios factores: el paso del tiempo, que impulsa el valor de los activos; la gestión operativa de las concesiones; la resiliencia del porfolio, y los nuevos activos adjudicados.

Este creciente valor del porfolio se apoya en una sólida generación de distribuciones, que suman ya 19.900 millones de euros, el 17% más que en la valoración de 2025. La media anual es de 484 millones de euros.

El Plan Estratégico 2024-2027 marca un objetivo de valor de activos de 5.100 millones de euros en 2027 y de entre 9.000 y 10.000 millones de euros en 2033, sin contar las desinversiones.

Incremento del dividendo en efectivo

Sacyr ha pagado un dividendo de 0,149 euros en 2026, lo que supone un aumento del 21% respecto del ejercicio 2025. De esa cifra, 0,10 euros se abonaron en efectivo el pasado mes de julio y otros 0,049 euros, a través de scrip dividend en enero.

El pago en metálico crece el 122% respecto a 2025, en línea con el cumplimiento del Plan Estratégico, que preveía un desembolso de, al menos, 225 millones de euros en efectivo entre 2025 y 2027. Sacyr cumplió en el primer semestre su objetivo de no superar una vez la ratio de deuda neta con recurso entre EBITDA con recurso más distribuciones concesionales de los últimos 12 meses. La deuda neta con recurso se situó en 264 millones de euros a cierre de junio, frente a los 289 millones de marzo.

Contratos concesionales

En el primer semestre, Sacyr formalizó cuatro contratos de concesiones. En Canadá, firmó el Museo de Ciencias de Ontario, la primera concesión en el país. En Chile, se firmaron las concesiones de la autopista Pie de Monte y la desaladora de Coquimbo, que refuerza la actividad de agua. Y en Italia, se firmó el contrato de concesión de la Ciudad de la Salud y de la Ciencia de Novara.

Evolución por áreas de negocio

Concesiones

Sacyr Concesiones obtuvo una cifra de negocios de 977 millones de euros, un 20% más que en el primer semestre de 2025. Los ingresos operativos crecieron el 12% y los de construcción se incrementaron el 37% con el inicio del Museo de Ciencias de Ontario (Canadá), así como por el elevado ritmo de ejecución de proyectos en Chile, Paraguay y Colombia.

El EBITDA se situó en 402 millones de euros (+15%), debido a la sólida evolución operativa, a pesar de la salida del perímetro de los activos vendidos en Colombia.

Ingeniería e Infraestructuras

La cifra de negocios alcanzó los 1.584 millones de euros (+10%) en el primer semestre y el EBITDA se situó en 270 millones de euros (+4%). Estos incrementos se deben al comienzo de obras de concesiones propias en EE UU, Canadá, Paraguay o Chile, y al avance de proyectos en Reino Unido, Irlanda, Chile y Colombia.

La estrategia de esta línea de negocio pone el foco en el control y la reducción de riesgos en proyectos para terceros. Fruto de esta estrategia, el peso de la cartera para Sacyr Concesiones se sitúa ya en el 76%, en línea con lo marcado en el Plan Estratégico.

El margen de EBITDA de la actividad de construcción creció hasta el 5%. La cartera total de Ingeniería e Infraestructuras se situó en la cifra récord de 13.019 millones de euros, con un crecimiento del 4% respecto a diciembre de 2025. Sacyr ha sido seleccionada como una de las constructoras del programa Hospital 2.0 Alliance (H2A) de Inglaterra, dentro del que desarrollará el nuevo Hospital Frimley Park