Veolia aumenta su beneficio un 10,4% en el primer semestre y revisa al alza de las previsiones para 2026

Veolia logró un resultado neto corriente atribuible al Grupo de 837 millones de euros en el primer semestre del año, con un aumento del +10,4 %, lo que le permite elevar el objetivo de crecimiento anual a +8 % como mínimo, incluyendo ahora a Clean Earth, empresa dedicada al tratamiento de residuos peligrosos en Estados Unidos, adquirida a principios de junio de 2026.

Veolia alcanzó un crecimiento resiliente de la facturación del 1,5 % hasta 22.193 millones de euros, con un crecimiento en el sector del Agua (+1,6 %) impulsado por significativos volúmenes en el área del Agua municipal y la Energía (+2,7 %). Y una estabilidad en el área de Residuos (+0,2 %). También tuvo un desempeño operativo en línea con el objetivo anual, al alcanzar un EBITDA de 3.552 millones de euros, con un incremento del +5,0 %, dentro del rango objetivo del +5 % al +6 %, y mejora del margen de +70 puntos básicos, por el efecto de los precios, la productividad y la eficiencia, con ganancias de eficiencia que representan 195 millones en el primer semestre, en línea con el objetivo anual superior a 350 millones, así como al efecto de las ventas y los volúmenes.

Por su parte, la deuda financiera neta se mantiene bajo control en 24.548 millones de euros, incluyendo la adquisición de Clean Earth, con una mejora significativa del flujo de caja libre neto gracias a una gestión estricta de las inversiones industriales y de las necesidades de capital circulante. Se confirma un apalancamiento igual o ligeramente superior a 3 veces a finales de año.

La compañía destacó la transformación continua del perfil del Grupo hacia la internacionalización y las tecnologías, con el cierre de la adquisición de Clean Earth. La integración está en curso y se prevé que las sinergias comiencen a materializarse en 2027 y con el proceso de desinversiones listo para el plan de más de 2.000 millones que se llevará a cabo de aquí a mediados de 2028, de los cuales unos 500 millones corresponden a contratos de cesión firmados en 2026.

Asimismo, resaltó la innovación para respaldar las ambiciones de crecimiento y eficiencia, explicando que Veolia acelera su crecimiento en el sector de los centros de datos y la microelectrónica, con el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de facturación anual en estos dos mercados de aquí a 2030. Y añadió que tiene previsto aprovechar al máximo el potencial de las soluciones digitales y basadas en la inteligencia artificial para respaldar su plan de eficiencia recurrente. En concreto, el Grupo aspira a duplicar la proporción de las mejoras de eficiencia derivadas de la tecnología digital y la IA para alcanzar el 50 % de la eficiencia operativa de aquí a 2030, frente al 23 % en 2025.

Como resultado, Veolia ha anunciado una revisión al alza de sus objetivos para 2026. Esto supone un sólido crecimiento orgánico de la facturación, excluyendo los precios de la energía, un crecimiento orgánico del beneficio neto corriente entre el +5 % y el +6 %, un crecimiento del beneficio neto corriente atribuible al Grupo de al menos un +8 % a tipos de cambio constantes, incluyendo Clean Earth, un crecimiento del beneficio neto corriente atribuible al Grupo por acción en línea con el del resultado neto corriente atribuible al Grupo (gracias al plan de recompra de acciones destinado a compensar el impacto del plan de participación de los empleados en el capital), un aumento del dividendo en línea con el del beneficio neto corriente atribuible al Grupo por acción y un ratio de deuda financiera neta/EBITDA igual o ligeramente superior a 3x, incluyendo Clean Earth.

Estelle Brachlianoff, CEO del Grupo, ha declarado que "los excelentes resultados registrados en el primer semestre ponen de manifiesto la capacidad de Veolia para aprovechar su posicionamiento estratégico, situado en la convergencia de los desafíos relacionados con la seguridad ecológica —en particular, la seguridad hídrica— y la soberanía en el acceso a los recursos, en un entorno marcado por fuertes tensiones económicas y geopolíticas. Las olas de calor excepcionales, la multiplicación de los episodios de sequía y la aceleración de las necesidades de las industrias de la IA confirman la pertinencia de las soluciones del Grupo y refuerzan los motores estructurales de su crecimiento".

Agregó que han seguido mejorando el desempeño operativo durante el primer semestre, "con una nueva mejora del margen de 70 puntos básicos y un incremento del resultado neto corriente de más del 10 % (1). Estos resultados, ampliamente en línea con nuestros objetivos anuales a pesar de un entorno complejo, demuestran la robustez de nuestro modelo y nuestra rigurosa gestión operativa. Esta dinámica se ha traducido en un notable incremento de nuestro EBITDA en todas nuestras zonas geográficas, con resultados especialmente destacados en Estados Unidos, América Latina y Asia. Estos resultados ponen de manifiesto la resiliencia de nuestro modelo, la calidad de nuestra ejecución operativa y la capacidad de Veolia para responder a una demanda creciente de servicios esenciales".

"La transformación de nuestra cartera de activos ha continuado con el cierre de la adquisición estratégica de Clean Earth, que permite crear una plataforma nacional en Estados Unidos, donde generamos más de 6.000 millones de dólares de facturación y somos ya el segundo operador en el tratamiento de residuos peligrosos. Iniciamos así el segundo semestre con confianza y revisamos al alza nuestras previsiones para el conjunto del ejercicio", indicó.