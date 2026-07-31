Amadeus gana 700 millones hasta junio, un 3,7% menos

Amadeus registró un beneficio de 700,2 millones de euros en el primer semestre de 2026, ganando así un 3,7% menos frente a los 727,4 millones del mismo periodo de un año antes, afectado por la situación de Oriente Próximo en el tráfico aéreo, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A pesar de la caída en beneficios, los ingresos aumentaron un 2,3% a mitad de año, hasta los 3.334,9 millones de euros, con un 5,1% a tipos de cambio, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+6,2%) y Hoteles y Otras Soluciones (+5,3%). Mientras, el resultado bruto de explotación (Ebitda ajustado) se situó en los 1.011,5 millones de euros en los primeros seis meses, una cifra un 4,9% superior a la del año anterior.

El consejero delegado de la firma tecnológica, Luis Maroto, restó importancia al impacto de la reciente revisión a la baja de las previsiones de tráfico aéreo y aseguró que esta ralentización tendrá un efecto "limitado" sobre las perspectivas del grupo, gracias a la diversificación de su negocio por clientes, líneas de actividad y áreas geográficas. Aunque reconoció que los volúmenes comenzaron a moderarse a partir de marzo debido a la situación geopolítica en Oriente Medio, afirmó que la demanda de las soluciones de la compañía y su cartera comercial continúan mostrando fortaleza.

Por su parte, el beneficio de explotación alcanzó los 943,2 millones de euros en el primer semestre, frente a los 938,1 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 0,6%, mientras que el beneficio de explotación ajustado ascendió a 1.011,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,9% a tipos de cambio constantes. En cuanto a la deuda financiera neta, a 30 de junio de 2026 era de 2.577,5 millones de euros (1,0 veces el Ebitda de los últimos doce meses).

En el primer semestre de 2026, los ingresos del segmento de soluciones tecnológicas para la industria aérea crecieron un 8,7% a tipos de cambio constantes. Por su parte, los ingresos por pasajero embarcado aumentaron un 7,5%. También contribuyó el buen rendimiento tanto de las soluciones tecnológicas para aeropuertos como de los servicios profesionales.

En el primer semestre, el número de pasajeros embarcados aumentó un 1,1%, en un reflejo de la evolución más lenta del tráfico aéreo mundial durante el periodo. El área de hoteles y otras soluciones incrementó sus ingresos un 9,2% a tipos de cambio constantes. Este crecimiento se debió a las implementaciones en nuevos clientes y al aumento de las transacciones en los negocios de hoteles y pagos.

En el primer semestre de 2026, los ingresos de distribución aérea se incrementaron un 1,1% a tipos de cambio constantes. Tuvo un buen comienzo de año; sin embargo, en marzo el crecimiento de las reservas se vio afectado por la situación geopolítica en Oriente Medio, que dio lugar a cancelaciones de reservas e interrupciones en el tráfico aéreo. Como consecuencia, las reservas se redujeron un 3,7% en el semestre, aunque los ingresos por reserva aumentaron un 5,1% a tipo de cambio constante.

De cara a 2026, Amadeus confía nuevamente en cumplir las previsiones del conjunto del año, basadas en unas perspectivas con una hipótesis de crecimiento del tráfico aéreo mundial del +4,5%. Así, prevé un crecimiento de los ingresos de un dígito alto (a tipos de cambio constante) y un alza del beneficio por acción diluido ajustado de dos dígitos bajos, junto con un flujo de caja libre de entre 1.350 y 1.450 millones de euros.

La pasada semana, la cotizada formalizó la adquisición de Idemia Public Security (IPS) y su grupo de compañías por un importe de 1.200 millones de euros, más un potencial pago adicional ('earn-out') de hasta 150 millones de euros. Para financiar la operación, ha suscrito un préstamo puente sindicado de 1.200 millones de euros en una única divisa con un grupo de bancos de referencia.