FlatironDragados (ACS) liderará la renovación de una gran central hidroeléctrica en Canadá

ACS, a través de FlatironDragados, liderará la renovación de la central hidroeléctrica de Mactaquac, en Canadá, con un proyecto que permitirá prolongar la vida útil de esta infraestructura hasta 2068, cien años después de su puesta en funcionamiento en 1968.

La compañía, al frente de la alianza Mactaquac Improvement Partnership, ha firmado con la empresa pública NB Power el acuerdo para desarrollar la primera fase del denominado Mactaquac Life Achievement Project, un programa de rehabilitación destinado a garantizar la operación segura y fiable de una de las principales instalaciones hidroeléctricas del país.

La central cuenta con una capacidad instalada de 672 megavatios (MW) de energía renovable y suministra alrededor del 12% de la electricidad que consume la provincia canadiense de Nuevo Brunswick.

Durante los próximos doce meses, FlatironDragados trabajará junto a Aecon U.S. y Green Infrastructure Partners en el desarrollo del diseño definitivo, la optimización del calendario de ejecución y la reducción de los riesgos del proyecto. Está previsto que las obras de construcción comiencen en 2027.

Según ha destacado la compañía, la actuación va más allá de la rehabilitación de una presa, ya que supone una inversión para reforzar la seguridad energética, la resiliencia climática y el desarrollo de infraestructuras sostenibles, garantizando el suministro de electricidad limpia a hogares, empresas y comunidades durante las próximas décadas.

FlatironDragados forma parte del Grupo Dragados y de HOCHTIEF, ambas compañías integradas en el grupo ACS.