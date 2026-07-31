IAG gana 1.033 millones, un 20,6% menos en el primer semestre por los precios del combustible

IAG registró un beneficio después de impuestos de 1.033 millones de euros en el primer semestre, un 20,6% menos que el mismo periodo de un año antes, limitado por el impacto del alza de los precios del combustible como consecuencia del conflicto militar de Oriente Próximo, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cobertura del queroseno en el grupo es del 70% para lo que resta de año, manteniéndose sin cambios. Según la curva de combustible a fecha de 27 de julio de 2026, el coste de combustible alcanzaría aproximadamente 8.600 millones de euros, lo que supone 300 millones de euros menos que los previstos a finales de junio y 400 millones de euros menos con respecto a mayo. Desde el grupo se ha destacado que se ha recuperado aproximadamente el 60% del aumento del coste del combustible gracias al crecimiento de los ingresos y a las medidas de reducción de costes, en consonancia con nuestras previsiones.

De vuelta con resultados, el 'holding' aeronáutico ingresó 16.064 millones de euros, un 1% más, de los que 14.082 millones provenían de ingresos del pasaje, mientras que el beneficio de explotación fue de 1.608 millones, lo que representa un descenso del 14,4% con respecto a un año antes. Por su parte, los gastos de explotación alcanzaron los 14.456 millones de euros (+3,1%), de los cuales se incluyeron excepcionales de 149 millones de euros, que se atribuyen a los programas de reestructuración de British Airways e Iberia.

En el caso de la española, se ha provisionado un total de 114 millones de euros vinculados al expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario, que se cerró en marzo con la salida de 996 trabajadores para renovar plantilla.

Además, las aerolíneas del grupo –British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level–transportaron a 58 millones de pasajeros entre enero y junio, un 0,2% más, mientras que la ocupación se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,9%.

En el caso del flujo de caja libre, esta partida disminuyó hasta los 2.905 millones de euros en el primer semestre, frente a los 2.097 millones de euros de un año antes. En palabras de su consejero delegado, Luis Gallego, la compañía se encuentra bien posicionada para hacer frente a las adversidades a corto plazo gracias a una cartera diversificada de marcas de "primer nivel" en mercados grandes y atractivos y "márgenes líderes en el sector".

En este escenario, IAG ha señalado que la capacidad se mantendrá estable en 2026 con respecto a 2025, con una previsión fuerte de viajes en toda la red. Las reservas para la segunda mitad del año se sitúan actualmente en torno al 57 %, y los ingresos previstos se sitúan en consonancia con el año anterior.

Sobre dividendos, y tras pagar un dividendo total del ejercicio 2025, que ascendió a 0,098 euros por acción (+8,9%) hasta los 441 millones de euros, la firma espera informar al mercado, con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre, sobre un dividendo a cuenta correspondiente a 2026, sujeto a la aprobación del consejo de administración. Además, ya ha completado aproximadamente 800 millones de euros del programa de recompra de acciones de 1.500 millones de euros que anunció en febrero.

En cuanto a entregas de aviones, prevé recibir 16 nuevos aviones, de los cuales tres se entregaron en el primer semestre. Las entregas corresponden en su mayoría a aviones de corto radio, incluidas las primeras entregas de Boeing 737 como parte de la conversión de la flota de Vueling de Airbus a Boeing, así como las últimas unidades del pedido actual de nuevos Airbus A321XLR para Iberia y Aer Lingus. De los tres aviones previstos inicialmente para entregarse en 2026, uno de los Boeing 787-10 se entregará ahora en 2027. La mayoría de las entregas se realizarán libres de cargas.

Entre otras novedades, como la instalación de Starlink, que ya ha comenzado en Aer Lingus, British Airways e Iberia, ha comunicado que se acelerará durante el invierno. Está previsto que, para finales de año, esté completado aproximadamente el 50% de la flota de largo radio del grupo.

Todas las aerolíneas del grupo sufrieron el alza del combustible

Con respecto a las aerolíneas que forman parte del grupo, todas sufrieron un efecto adverso por el encarecimiento del combustible a partir de marzo. No obstante, la mejora de British Airways con respecto a 2025 fue debida a la mejora registrada en el primer trimestre. Así, obtuvo un beneficio de explotación de 885 millones de euros, un 7,4% más, la única con crecimiento.

La firma británica pudo mitigar parte del impacto inicial de las cancelaciones en Oriente Próximo mediante vuelos adicionales a través de rutas alternativas. Las españolas, tanto Iberia como Vueling registraron reducciones como consecuencia de los costes de combustible. Además, Iberia se vio afectada por cancelaciones operativas debidas a la disponibilidad de motores y Vueling por la competencia en el segmento de bajo coste.

La primera aerolínea registró un beneficio de explotación de 526 millones de euros entre enero y junio, un 6,7% menos que un año antes, mientras que Vueling alcanzó los 46 millones de euros de beneficio, la mitad que los 95 millones de euros anteriores.

De su lado, el deterioro de 114 millones de euros en el resultado de explotación de Aer Lingus reflejó principalmente la combinación de costes adicionales de combustible y menores ingresos de pasajeros como consecuencia de la competencia en las rutas del Atlántico Norte. Con este escenario, fue la única en caer en pérdidas, de 34 millones de euros.

Recientemente, Aer Lingus anunció un importante programa de transformación para hacer frente a los retos estratégicos y de costes. Ha reducido su programa de vuelos en un 6% para eliminar las rutas de corto y largo radio con márgenes más bajos y tratará de reducir los gastos asociados a proveedores, así como los costes fijos de las funciones de la sede central.