La apuesta de Fiatc Residencias por el diseño centrado en las personas, reconocida con el Delta de Oro 2026

El proyecto de mobiliario CARE, impulsado por Fiatc Residencias, división de Fiatc especializada en la construcción y gestión de residencias para personas mayores, ha sido distinguido con el Delta de Oro 2026, el máximo reconocimiento de los Premios Delta organizados por la Asociación de Diseño Industrial del FAD (ADI-FAD).

La colección, fruto de la experiencia acumulada por Fiatc Residencias durante más de una década en la gestión de centros, ha sido diseñada por Emiliana Design Studio y producida por Vergés. "Este proyecto nace con el objetivo de transformar los espacios asistenciales a través de un mobiliario que combina funcionalidad, confort y diseño, contribuyendo a crear entornos más acogedores para las personas mayores", explicó Fiatc.

El jurado ha reconocido la colección por "anticipar las necesidades del futuro mediante un diseño acogedor que integra una nueva forma de entender la producción y el envejecimiento". Asimismo, pone en valor la capacidad de la colección para integrar un modelo de negocio innovador dentro de los procesos tradicionales de fabricación.

Actualmente este mobiliario forma parte de espacios como Mirador de Gràcia, la primera residencia con certificación Passivhaus de Cataluña, y Masies de Mollet La Farinera, centro situado en Mollet del Vallés. Joaquim Rigau, director general de Fiatc Residencias, destacó que "esta línea de mobiliario es el resultado de un proyecto de largo recorrido nacido de la voluntad de dar respuesta a la falta de mobiliario asistencial que, sin renunciar a la funcionalidad, aporta una verdadera sensación de calidez y de hogar, valores que forman parte del ADN de nuestros centros".

La colección CARE, diseñada por Ana Mir y Emili Padrós de Emiliana Design Studio, "da la máxima importancia a la ergonomía, la accesibilidad, y la comodidad para todo tipo de usuarios. Su objetivo es contribuir a que el mayor número de personas puedan disfrutar de la funcionalidad y el confort, además de facilitar la vida cotidiana de las personas con movilidad reducida sin comprometer la estética ni el buen diseño".

La propuesta integral del mobiliario ha estado guiada desde sus inicios por el concepto de Miriam Castells Studio, estudio de interiorismo responsable de definir una línea de diseño universal para las residencias de Fiatc.

Uno de los centros que incorpora este mobiliario es Mirador de Gràcia, la primera residencia certificada bajo el estándar Passivhaus en Cataluña. "Situado en un entorno privilegiado, junto al Parque de Collserola y con vistas panorámicas de Barcelona, este centro ofrece un nuevo estándar de vida para las personas mayores de la ciudad".

Con más de 6.692 m2 de superficie construida, este espacio se distribuye en siete plantas con vestíbulos distintos para que el residente reconozca mediante puntos de referencia la planta en la que se encuentra. El edificio dispone de tres unidades de convivencia y mantiene alto nivel de confort para las personas, gracias a la temperatura constante durante todo el año y a la calidad del aire e iluminación natural óptima.

Masies de Mollet La Farinera, que por su parte también cuenta con esta colección, es la segunda residencia de Fiatc Residencias en Mollet del Vallès. Con 151 plazas residenciales y 40 plazas de centro de día, el edificio dispone de amplios espacios interiores y exteriores destinados a la socialización y al desarrollo de actividades terapéuticas.

Los Premios Delta, organizados por ADI-FAD desde 1961, distinguen los mejores proyectos de diseño industrial y de producto desarrollados en España. En esta 43ª edición se han presentado más de 200 proyectos, de los cuales únicamente 11 han recibido el Delta de Oro.

Todos los proyectos premiados podrán visitarse en la exposición 'Premis Delta 2026. Disseny industrial i cultura del disseny', abierta al público en el Disseny Hub Barcelona hasta el 6 de septiembre de 2026.