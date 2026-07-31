Prosegur aumenta su beneficio neto consolidado un 5,5% y alcanza los 57 millones de euros

Prosegur ha registrado un beneficio neto consolidado de 57 millones de euros durante los primeros seis meses de 2026, un 5,5% más con respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía ha alcanzado unas ventas de 2.594 millones de euros, un 5,2% más, con un incremento de ingresos en todas las geografías en las que opera.

Según informó, el Grupo ha aumentado sus ventas un 4,1% en Europa, hasta alcanzar los 1.030 millones de euros, en Latinoamérica se ha registrado un impulso del 4%, con 1.221 millones de euros y, por último, en la región ROW se ha experimentado un crecimiento del 13,2%, hasta los 343 millones de euros.

En términos de rentabilidad, el Ebitda se ha situado en 279 millones de euros en el primer semestre del año, con un crecimiento del 1,7%. El crecimiento orgánico ha mantenido su buen desempeño, con un aumento del 7,3%, diversificado en diferentes geografías y liderado por Estados Unidos, Iberia, Colombia y la región APAC.

Líneas de negocio

Durante los primeros seis meses de 2026, Prosegur Security ha continuado con su buen desempeño operativo. Los ingresos alcanzaron los 1.400 millones de euros, un 7,5% más, impulsados por Estados Unidos e Iberia. En este sentido, el mercado estadounidense ya es el segundo mayor país en ventas y ha experimentado un crecimiento orgánico del 30%. Teniendo en cuenta todas las regiones, la unidad de negocio ha experimentado un crecimiento orgánico YOY del 9%.

En cuanto a la rentabilidad, Prosegur Security mantiene su tendencia positiva y registra un crecimiento del 12,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un Ebita de 45 millones de euros, con una mejora gradual del margen apalancado en el modelo de Seguridad Híbrida.

Prosegur Cash ha obtenido un beneficio neto de 48 millones de euros durante el primer semestre del año, un 1,9% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas han alcanzado los 1.001 millones de euros, con un ligero descenso del 0,4%, reduciéndose el efecto negativo del impacto divisa en las diferentes geografías en las que opera el Grupo.

El Ebita de la compañía en los seis primeros meses de 2026 se ha cifrado en 111 millones de euros, con un margen del 11,1%. Cabe destacar el buen comportamiento de los Productos de Transformación, que aumentaron un 4,7%, hasta los 358 millones, y que ya suponen el 36% de los ingresos totales. La compañía reduce su deuda neta total en 53 millones de euros, de 882 a 829 millones, con respecto al mismo periodo del año anterior, y reduce la ratio de apalancamiento hasta situarse en 2,3 veces. Por último, se ha experimentado una mejora del 15% en la generación de caja operativa, impulsada por una adecuada gestión del circulante.

Durante los primeros seis meses del año, el negocio de Prosegur Alarms ha experimentado un aumento de las ventas del 12%, hasta los 133 millones de euros, destacando un sólido crecimiento orgánico del 19%. La compañía ha alcanzado un total de 1.046.000 clientes, incluyendo Prosegur Alarms y Movistar Prosegur Alarmas -MPA-. Esta evolución representa un aumento en la base de conexiones del 3,9%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En términos de rentabilidad, el margen de servicio se ha situado en el 47% en Prosegur Alarms y ha aumentado del 57% al 64% en Movistar Prosegur Alarmas. Destaca especialmente la evolución de MPA, cuyo margen de servicio registró una mejora del 16,5%.

Hitos

Durante el primer semestre de 2026, Prosegur ha continuado avanzando en su estrategia de crecimiento, transformación e innovación. En el marco de su 50º aniversario, la compañía ha presentado a su equipo directivo internacional su nuevo Plan Estratégico 2026-2029, orientado a reforzar la inversión en I+D, la tecnología y la transformación de sus negocios. En el ámbito internacional, Prosegur ha alcanzado los 22.719 empleados en Asia-Pacífico y ha ampliado su propuesta de valor en Argentina y en otros mercados de Latinoamérica con la creación de Prosegur Insurance Broker, una nueva unidad que integrará soluciones aseguradoras con sus servicios de seguridad.

La compañía también ha recibido diversos reconocimientos vinculados a su reputación y a la gestión del talento. En este sentido, el Grupo Prosegur ha sido incluido nuevamente en el ranking que elabora cada año la revista Forbes entre las '100 mejores empresas para trabajar en España', al tiempo que ha sido reconocida como la compañía de seguridad privada con mejor reputación del país, según Merco, y ha obtenido el premio 'Best Company for All Talent 2026' por sus políticas de integración, desarrollo e inclusión de sus profesionales.