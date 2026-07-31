Telefónica, Endesa y Merlin elevan sus objetivos para 2026 en la semana grande del IBEX

Tres compañías del Ibex 35 han hecho esta semana lo que las cotizadas suelen reservar para la recta final del ejercicio: subir el listón. Telefónica, Endesa y Merlin Properties han elevado sus previsiones para el conjunto de 2026 al presentar sus cuentas del primer semestre, en la semana de mayor concentración de resultados del año.

Telefónica ha revisado al alza su objetivo de crecimiento del flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos, el OpCFaL, que pasa de situarse por encima del 2% a hacerlo por encima del 3% interanual en términos constantes. La compañía cuantifica el movimiento como una mejora del 50% y lo sitúa nueve meses después de haber presentado su plan estratégico Transform & Grow. La decisión llega tras un semestre en el que el Ebitda ajustado creció un 3,8%, hasta 5.768 millones de euros, y en el que el propio OpCFaL ya avanzó un 2,7%. Los analistas recibieron la revisión de forma favorable y destacaron que las cifras superaron o igualaron las expectativas del mercado en los principales indicadores operativos. Banco Sabadell situó los resultados por encima de lo esperado tanto en ingresos como en Ebitda ajustado.

Endesa, por su parte, ha elevado su previsión de beneficio ordinario para 2026 por encima de los 2.400 millones de euros, superando la horquilla de 2.300 a 2.400 millones que manejaba hasta ahora, después de cerrar el semestre con un beneficio neto de 1.470 millones, un 41% más, y un Ebitda de 3.240 millones, un 20% superior. El impulso procede del negocio regulado, que aporta ya cerca de la mitad del resultado bruto, y en particular de la distribución eléctrica, cuyo Ebitda creció un 24%. La compañía interpreta la revisión al alza como una señal de la fortaleza de su modelo de negocio y de su ejecución operativa.

La tercera es Merlin Properties. La socimi cerró el semestre con un Ebitda de 229 millones de euros, un 11,7% más, un beneficio operativo de 180 millones, un 8% superior, y un beneficio neto contable de 579 millones, y ha elevado su previsión de beneficio operativo para el conjunto del año hasta los 340 millones.

El contraste con el resto de la semana es lo que da dimensión al movimiento. Grifols confirmó su guidance para 2026 y Fluidra mantuvo sus previsiones, acompañándolas de un programa de recompra de 40 millones. El caso más elocuente fue el de Caixabank: la entidad presentó un beneficio récord de 3.203 millones, un 8,5% más, superando el consenso de analistas en 68 millones, y sus acciones cayeron más de un 6%. Según una firma de inversión, la ausencia de una revisión al alza de las previsiones iba a decepcionar al mercado precisamente porque el semestre apuntaba a una evolución mejor de la esperada.

La temporada aún no está cerrada. Este viernes presentan Amadeus, Unicaja e IAG, las últimas grandes cotizadas del calendario, e Inditex no comparecerá ante el mercado hasta el 9 de septiembre.