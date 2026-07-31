Veolia refuerza su posición en Latinoamérica con un contrato histórico de agua en Colombia

Veolia ha anunciado un hito importante en su desarrollo en Latinoamérica con el lanzamiento de una alianza a largo plazo para modernizar la infraestructura de agua y saneamiento, mejorar la resiliencia de los servicios esenciales y fortalecer la seguridad ambiental para los 866.000 habitantes de Cúcuta, una de las ciudades más grandes de Colombia.

La compañía indicó que, tras más de 20 años de operaciones de gestión de residuos en Cúcuta, Veolia ha recibido la confianza del municipio para asumir esta nueva responsabilidad en materia de agua a partir del 2 de julio de 2026. Asimismo, señaló que este contrato representa unos ingresos anuales promedio de aproximadamente 100 millones de euros durante 20 años, y este acuerdo estratégico "fortalece aún más la posición de Colombia como mercado clave para Veolia en la región".

Ubicada en el noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, Cúcuta enfrenta crecientes desafíos hídricos derivados de la rápida urbanización, el cambio climático y la escasez recurrente de agua, lo que convierte la resiliencia de la infraestructura hídrica en una prioridad estratégica.

La nueva alianza a largo plazo incluye un ambicioso programa de inversión para responder a este desafío y fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad mediante la garantía del suministro, la ampliación de la capacidad de almacenamiento, la modernización de las plantas de tratamiento, la renovación de las redes de distribución, la reducción de fugas y la mejora de los sistemas de saneamiento.

Un objetivo clave es reducir las pérdidas de agua del 42% actual a menos del 30%, acercando el desempeño al de las principales empresas de servicios públicos de América Latina. Esta transformación se hará con tecnologías hídricas avanzadas y un plan integral de reducción de pérdidas, que incluye el sistema He Tracer para la detección sistemática de fugas, la sectorización hidráulica, el control dinámico de la presión, la renovación de la red, la reparación de fugas, la actualización catastral, el reemplazo de medidores y el control del fraude, "mejorando la eficiencia de los recursos, aliviando la presión sobre los ecosistemas naturales y reforzando la seguridad ambiental de la región mediante servicios más sostenibles", añadió la compañía.

Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia, declaró que "este contrato histórico refleja la confianza depositada en la capacidad de Veolia para atender las necesidades críticas de ciudades e industrias mediante soluciones ambientales innovadoras y resilientes. Colombia es un mercado estratégico para el Grupo en Latinoamérica, y esta alianza refuerza nuestro compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ambiental, garantizando el acceso confiable a servicios esenciales, preservando los recursos y apoyando a los territorios en su adaptación al cambio climático y al crecimiento urbano. Nos enorgullece apoyar al municipio de Cúcuta en el suministro de agua potable segura y de alta calidad, con el mejor equilibrio entre calidad, rendimiento y accesibilidad para sus residentes".

Veolia opera en Colombia desde hace 30 años y emplea a más de 7.800 personas, brindando servicios de agua a 2,7 millones de personas en 17 centros de operaciones y servicios de gestión de residuos a más de 5,3 millones de personas en 36 centros. El Grupo también opera ocho Centros Inteligentes de Gestión Ecológica (CIGE), desarrolla soluciones de economía circular para la recuperación de residuos e implementa proyectos de eficiencia energética y autogeneración en ciudades importantes como Cartagena y Barranquilla.