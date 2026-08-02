By Salomon se alía con Minor Hotels para impulsar la gestión de su cartera de hoteles corporativos

By Salomon Hospitality, la plataforma hotelera liderada por los hermanos Harry Serra y Toni Serra Moreno, ha cerrado una alianza estratégica con Minor Hotels para ceder la gestión de sus hoteles corporativos y empezar la operativa en enero de 2027.

Según han informado ambas compañías este viernes, el acuerdo contempla la gestión por parte de Minor Hotels de una cartera de tres hoteles situados en destinos nacionales e internacionales de interés para ambas. Entre ellos se encuentran el Honest Budapest, en Hungría, y el Hotel Lugano y NH Les Corts, en Barcelona.

"Nuestro objetivo es consolidarnos como una plataforma hotelera líder, centrada en la inversión y el desarrollo de activos y, por ello, apostamos por unir sinergias con partners estratégicos como Minor Hotels para la gestión de nuestra cartera", afirma Harry Serra, cofundador de By Salomon Hospitality, que destaca que la alianza permite combinar la visión inversora de la plataforma barcelonesa con la capacidad operativa de un grupo internacional.

Por su parte, Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas, ha señalado: "Estamos encantados con la confianza depositada por By Salomon Hospitality en Minor Hotels y en NH Hotels & Resorts, una de nuestras marcas de referencia. Con estas incorporaciones, fortalecemos nuestro porfolio europeo y avanzamos en nuestra estrategia de crecimiento asset-light, basada en acuerdos de gestión y franquicia que nos permiten expandirnos de forma flexible, eficiente y sostenible".

El primero de los activos será un NH ubicado en la avenida del Paralelo de la capital catalana que tendrá una propuesta urbana orientada al viajero de negocios y al de ocio. El establecimiento contará con 70 habitaciones, así como salas de reuniones y eventos, en un enclave bien conectado con algunos de los principales atractivos culturales, gastronómicos y empresariales de la ciudad. Se renovará y pasará a la marca NH Hotels & Resorts a lo largo de 2027.

Minor Hotels también crecerá en Europa Central con la apertura de NH Budapest District VII, un hotel de 76 habitaciones pensado para viajeros de ocio y corporativos.

La alianza entre ambas compañías también persigue adoptar una "posición proactiva", fortaleciendo su capacidad para identificar oportunidades, acceder a nuevos destinos y crecer en plazas estratégicas como Reino Unido, Francia, Italia, Austria o Grecia.

En los dos últimos años, By Salomon Hospitality ha consolidado su crecimiento en el mercado español a través de un modelo apoyado en el desarrollo de marcas propias y en la activación de conceptos diferenciados para cada segmento de público. Cuenta con una cartera de 24 activos que incluye hoteles urbanos, hoteles boutique y establecimientos de lujo, como el Finca Victoria, localizado en Begur (Costa Brava).