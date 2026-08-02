Estrella Damm, la cerveza más premiada de España

Estrella Damm fue la cerveza de España más premiada de 2025, como demuestran los 16 galardones internacionales que recibió en certámenes cerveceros de referencia. Este reconocimiento consolida la trayectoria de la cerveza lager mediterránea elaborada en Barcelona desde 1876, que este año celebra su 150 aniversario.

Es una cerveza de baja fermentación de 5,4% vol., elaborada con 100% ingredientes naturales: agua, malta de cebada, arroz y lúpulo. La compañía señala que su perfil se caracteriza por el equilibrio entre el carácter cereal y un amargor elegante, así como por su sabor fresco.

Los 16 galardones obtenidos en 2025 reconocen la calidad y el perfil sensorial de Estrella Damm en algunos de los principales certámenes cerveceros internacionales, destacando especialmente el Oro 100/100 en el World Beer Challenge —la máxima puntuación posible— y el reconocimiento como lager internacional Country Winner en los World Beer Awards, que la acreditan como la mejor cerveza lager de España. La marca también ha sido distinguida con medallas de oro en el European Beer Challenge, el Asia Beer Challenge, los Australian International Beer Awards, el Monde Selection, el Frankfurt International Trophy, el Melbourne International Beer Competition y el Asia International Beer Competition. Asimismo, ha recibido reconocimientos en el Concours International de Lyon, la London Beer Competition, la World Beer Championship, el International Beer Challenge, los Great Taste Awards, los Superior Taste Awards y la Berlin International Beer Competition. En total, 9 medallas de oro, 4 de plata, 1 de bronce y 2 reconocimientos especiales.

Estrella Damm es la cerveza de España más antigua elaborada de manera continuada desde 1876, cuando el maestro cervecero August Kuentzmann Damm se estableció en Barcelona. Fue entonces cuando creó una cerveza adaptada al clima mediterráneo, más ligera que las cervezas centroeuropeas, pensadas para climas más fríos.