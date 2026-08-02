Telefónica, ACS, Ferrovial y Grifols crecen más de lo que refleja su beneficio

Cuatro de las grandes compañías que han presentado sus cuentas del primer semestre muestran un negocio subyacente claramente mejor que su beneficio reportado, y en algunos casos la diferencia es de decenas de puntos porcentuales.

El caso más llamativo es Ferrovial. La compañías que dirige Ignacio Madridejos ganó 258 millones de euros, un 52% menos que un año antes, una caída que responde por completo a la comparativa con las plusvalías por rotación de activos contabilizadas en 2025. Mirando el negocio, la fotografía se invierte: el ebitda ajustado creció un 21,6% en términos comparables, hasta 746 millones, y los ingresos un 11,3%, hasta 4.701 millones, impulsados por las autopistas en Norteamérica. Madridejos habló de una excelente primera mitad del año y de una cartera de pedidos récord en la división de Construcción. La compañía cerró junio con una posición neta de caja consolidada de 1.307 millones.

En ACS ocurre algo parecido, aunque menos extremo. El grupo que preside Florentino Pérez ganó 510 millones de euros, un 13,3% más, pero excluyendo los resultados extraordinarios registrados en 2025 el beneficio neto ordinario creció un 30%, con la filial estadounidense Turner y la actividad de Ingeniería y Construcción como principales motores. El ebitda avanzó un 12,8%, hasta 1.618 millones, y el resultado de explotación un 22,8%, hasta 1.156 millones.

En Grifols el distorsionador es la divisa. La compañía dirigida por Nacho Abia ganó 227 millones de euros, un 28,7% más, con unos ingresos de 3.574 millones que crecieron un 2,6% a tipo de cambio constante pero que en términos reportados descendieron un 2,8% por la depreciación del dólar. El ebitda ajustado alcanzó los 854 millones, con un margen del 23,9%, y la división de Biopharma creció un 5,4% a tipo constante. El mercado premió la lectura subyacente: las acciones subieron un 6,02% el miércoles mientras el IBEX 35 cedía un 1,32%.

Telefónica cierra el grupo, y con el contraste más acusado de los cuatro. La compañía presidida por Marc Murtra registró unas pérdidas semestrales de 338 millones de euros, un 75% menos que un año antes, pero su ebitda ajustado creció un 3,8%, hasta 5.768 millones, y el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas alcanzó los 954 millones. En el segundo trimestre volvió al beneficio reportado, con 73 millones, absorbiendo simultáneamente una provisión de 265 millones para la reestructuración de su filial alemana. La compañía elevó además su objetivo anual de flujo de caja operativo del 2% al 3%, y Murtra defendió que se trata de la métrica que mejor refleja el funcionamiento del negocio.