ACS inaugura el Gordie Howe International Bridge, el puente atirantado más largo de Norteamérica

El grupo ACS ha celebrado este lunes la inauguración oficial del Gordie Howe International Bridge, un nuevo puente que conecta las ciudades de Detroit (Estados Unidos) y Windsor (Canadá) a través del río Detroit. La infraestructura, que acaba de abrir tras ocho años de construcción, es el puente atirantado más largo de Norteamérica.

El proyecto ha sido desarrollado por el consorcio Bridging North America (BNA), formado por ACS Infrastructure, Fluor y Aecon, bajo un acuerdo de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento (DBFOM) valorado en 6.400 millones de dólares. FlatironDragados, compañía del Grupo ACS, ha ejercido como contratista principal de las obras.

El puente tiene una longitud de 2,5 kilómetros y cuenta con seis carriles. Su tramo principal alcanza los 750 metros y cruza el río Detroit para establecer una nueva conexión entre Estados Unidos y Canadá.

Además del puente, el proyecto incluye los puntos de entrada fronterizos de ambos países y las conexiones viarias necesarias para crear un corredor de transporte integrado. En el lado estadounidense contempla también el Michigan Interchange, incluida la conexión con la autopista I-75, además de dos puentes para vehículos, cinco puentes peatonales y otras mejoras en las carreteras.

Una infraestructura para reforzar el comercio entre ambos países

Según ACS, la nueva infraestructura aporta capacidad adicional y una conexión alternativa en uno de los principales corredores comerciales de Norteamérica, con el objetivo de reforzar el movimiento de personas y mercancías entre Estados Unidos y Canadá.

El consorcio Bridging North America será además responsable de la operación y el mantenimiento del puente y de los puntos de entrada fronterizos durante 30 años, de acuerdo con el contrato de concesión.

El consejero delegado de ACS Group, Juan Santamaría, ha destacado que el proyecto supone una infraestructura destinada a reforzar el comercio y la capacidad de respuesta de esta ruta.

El proyecto, desarrollado y construido por compañías de ACS Group y HOCHTIEF, ha recibido diversos reconocimientos del sector por su innovación, financiación y sostenibilidad, entre ellos el premio North America Roads Deal of the Year de IJGlobal y el Envision Platinum Award.