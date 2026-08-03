Cool Nature adquiere ANRO y se consolida como líder en castaña sostenible en Europa

Cool Nature, grupo propietario de Cool Farms y especializado en proyectos de desarrollo agrícola sostenible, ha completado recientemente la adquisición de ANRO Productos del Campo, empresa ubicada en Puebla de Sanabria (Zamora). Esta operación marca un hito estratégico en la consolidación de una de las divisiones de cultivo de castaña más potentes de Europa, con una capacidad de captura de carbono que alcanzará las 24.000 toneladas de CO₂ anuales.

El grupo impulsa un ambicioso proyecto de desarrollo del cultivo de castaña sobre una superficie de 2.000 hectáreas, con una primera fase de 200 hectáreas prevista para 2027. Esta iniciativa contará con una inversión inicial de 7,2 millones de euros en fondos propios, consolidando así la apuesta de Cool Nature por proyectos agrícolas de alto impacto ambiental y económico.

Una estrategia de sostenibilidad integrada

La adquisición de ANRO Productos del Campo se enmarca dentro de la estrategia corporativa de Cool Nature de desarrollar proyectos agrícolas que combinen impacto ambiental positivo, rentabilidad económica e innovación sostenible. El grupo ya controla Cool Farms, considerado el mayor productor de kiwi de Iberia y uno de los principales productores de arándano orgánico Carbon Zero de Europa, lo que posiciona a la compañía como referente en agricultura de bajo impacto ambiental.

Con esta adquisición, Cool Nature refuerza significativamente su apuesta por el castaño como cultivo estratégico. La capacidad de captura de carbono que ofrece este árbol, sumada a su potencial agronómico y su demanda creciente en mercados rurales europeos, convierte a la castaña en un elemento clave para la diversificación del portafolio de Cool Nature.

Expansión territorial y proyección de producción

El proyecto prevé alcanzar una superficie total de 2.000 hectáreas de cultivo de castaña, comenzando en 2027 con una primera fase de 200 hectáreas. Durante esta fase inicial, se contempla la plantación de aproximadamente 200.000 castaños, lo que posicionará a Cool Nature como uno de los principales desarrolladores de castañares en Europa.

A plena producción, la división podría alcanzar una capacidad estimada de 8 millones de kilos de castaña al año, destinados tanto al mercado fresco como al desarrollo de subproductos de valor añadido. Esta proyección de producción posiciona al proyecto como un referente de escala en el sector europeo de la castaña.

Impacto ambiental y creación de valor

Más allá de la dimensión económica, el proyecto representa un compromiso decidido con la sostenibilidad ambiental. Las 2.000 hectáreas de cultivo de castaña contribuirán significativamente a la captura de carbono atmosférico, alineándose con los objetivos europeos de descarbonización y transición ecológica.

La localización en Puebla de Sanabria, región históricamente vinculada al cultivo del castaño, permite reactivar una tradición agrícola de raíces profundas mientras se genera empleo rural y se revitalizan economías locales.

Perspectivas futuras

Con esta adquisición, Cool Nature consolida su posicionamiento como grupo multidisciplinar en agricultura sostenible. La combinación de cultivos de alto valor (kiwi, arándano y castaña) bajo estándares de mínimo impacto ambiental proyecta a la compañía como líder en la transición hacia modelos agrícolas más responsables y resilientes.

El despliegue del proyecto de castaña representa tanto una oportunidad de negocio como una contribución tangible a los objetivos de sostenibilidad del continente europeo.