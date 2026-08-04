España se sitúa como el tercer país de la UE con más bebidas espirituosas con IGP

España cuenta actualmente con 19 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de bebidas espirituosas, lo que sitúa al país como el tercer Estado miembro de la Unión Europea (UE) con mayor número de reconocimientos, únicamente por detrás de Alemania y Francia.

Así lo puso en valor la Federación Española de Espirituosos, Espirituosos España, que subrayó que estas figuras de calidad garantizan el origen de los productos, sus métodos de elaboración y los conocimientos tradicionales asociados a cada territorio, además de contribuir al reconocimiento de su calidad y al apoyo a los productores locales.

Las 19 IGP españolas se encuentran repartidas por todo el territorio nacional, con presencia destacada en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Navarra, Cataluña, Andalucía o Madrid. En esta última, el Anís Chinchón ha sido reconocido recientemente como la mejor bebida espirituosa con Indicación Geográfica Protegida de España en 2026.

137 millones de euros

Además de su valor cultural y gastronómico, las Indicaciones Geográficas cuentan también con una dimensión económica. En 2025, España comercializó 173 millones de litros de bebidas espirituosas, de los cuales 18 millones correspondieron a productos elaborados bajo una IGP, lo que representa más del 10 % del volumen total. Estas elaboraciones generan, además, un valor económico cercano a los 137 millones de euros, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La tradición destiladora, licorista y mezcladora de España ha dado lugar a productos estrechamente vinculados a sus territorios de origen. Su elaboración combina el conocimiento de agricultores, productores, maestros destiladores y empresas familiares con materias primas agrícolas y técnicas transmitidas y evolucionadas durante generaciones.

"Volver a nuestros pueblos también significa reencontrarnos con los sabores que forman parte de nuestra memoria. Detrás de cada bebida con Indicación Geográfica Protegida hay agricultores, maestros destiladores, empresas familiares y generaciones de conocimiento", explicó Bosco Torremocha, director ejecutivo de Espirituosos España, quien añadió que "el verano es una oportunidad para descubrir ese patrimonio y disfrutarlo de una manera adulta, consciente y pausada".

Para acercarse a este patrimonio, Espirituosos España propone nuevas formas de conocer el territorio a través del denominado Spirit-Turismo, una propuesta que permite descubrir España mediante visitas a destilerías, centros de producción, materias primas y tradiciones gastronómicas.

El Spirit-Turismo permite conocer el origen de las bebidas espirituosas, sus procesos de elaboración y la tradición asociada a cada producto, al tiempo que complementa la oferta cultural y gastronómica de los municipios. Estas experiencias contribuyen a complementar la oferta cultural y gastronómica de los municipios y acercan al visitante al origen de los productos.

Según el Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España, el sector de bebidas espirituosas cuenta con más de 3.800 centros de producción distribuidos por toda España, entre ellos alrededor de 3.500 destilerías artesanales. El 85% de las empresas del sector son pequeñas y medianas, una estructura empresarial con una fuerte implantación territorial que favorece la actividad de proveedores locales y la conservación de conocimientos vinculados a la agricultura y la transformación de materias primas.