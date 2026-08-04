Serveo compra el negocio de ingeniería clínica y electromedicina hospitalaria de Hermed en España

Serveo ha cerrado la compra de Hermed Ingeniería Clínica España, el negocio de servicios hospitalarios que Fresenius Health Services (FHS) desarrollaba en España, lo que supone la entrada de la compañía participada por el fondo de inversión Portobello Capital en el sector de la ingeniería clínica y la electromedicina hospitalaria.

En concreto, Hermed España está especializada en ingeniería clínica y en el mantenimiento integral del equipamiento electromédico en centros hospitalarios —electromedicina—, actividad que abarca la gestión, conservación y garantía de disponibilidad y seguridad de la tecnología sanitaria.

Se trata de un ámbito crítico para el funcionamiento diario de los hospitales, del que dependen la fiabilidad de los equipos, la continuidad de la actividad asistencial y la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales.

Con esta incorporación, Serveo busca reforzar su posición en el sector salud y sumar capacidades técnicas altamente especializadas para la gestión y el mantenimiento de activos críticos en el entorno sanitario.

Los profesionales de Hermed en España se incorporarán a Serveo, con el objetivo de mantener "los niveles de calidad y fiabilidad que exige el entorno hospitalario", según asegura Serveo en un comunicado.

"Esta adquisición refuerza nuestro liderazgo en la gestión de servicios integrales en el sector salud y nos permite incorporar capacidades muy especializadas en ingeniería clínica y electromedicina, un ámbito de alto valor añadido y creciente relevancia para los centros hospitalarios", ha señalado el consejero delegado de Serveo, Salvador Urquía.

Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico de Serveo y se suma a adquisiciones anteriores como la de las unidades de mantenimiento industrial de Dominion, Siemsa, Tecnolimp, Navec, Duro Felguera o la de Grupo Jáuregui, con las que la compañía ha ampliado su perímetro de actividad en los últimos años.

En este sentido, Serveo indica que continúa explorando nuevas oportunidades que fortalezcan su posición en sus sectores estratégicos y le permitan incorporar capacidades diferenciales y proyectos de mayor complejidad y valor añadido.