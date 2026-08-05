Telefónica, MasOrange y Vodafone refuerzan la red en 700 puntos de España por el eclipse

Los principales operadores españoles, Telefónica, MasOrange y Vodafone, reforzarán la cobertura de red móvil en 700 puntos de España, en las zonas geográficas donde mejor visibilidad tendrá el eclipse solar del 12 de agosto, con el fin de adaptar su servicio a la afluencia de personas prevista.

Concretamente, más allá del plan estrictamente estival, Telefónica ha realizado trabajos en la red para optimizar la señal móvil en más de 200 puntos repartidos a lo largo de los miles de kilómetros que abarca en España el próximo eclipse solar, según han informado fuentes de la compañía.

Especialmente, se reforzarán puntos de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, con el objetivo de que la red responda "con plenas garantías ante la masiva afluencia de observadores nacionales e internacionales".

También MasOrange, el operador que más clientes tiene en España, ha activado un dispositivo especial de monitorización de su red ante un fenómeno que no se había visto desde 1912. La Península Ibérica será el mejor lugar del mundo donde podrá disfrutarse del eclipse total solar y, por ello, la compañía ha identificado alrededor de 300 ubicaciones estratégicas sobre las que está focalizando sus actuaciones, al ser las localizaciones que previsiblemente registrarán una mayor afluencia de visitantes, ha afirmado.

Con estas actuaciones, MasOrange busca asegurar la capacidad y el rendimiento de la red con el fin de garantizar la mejor experiencia de conectividad posible y atender con plenas garantías el incremento puntual de tráfico asociado a este acontecimiento de alcance internacional.

También ha preparado un dispositivo especial Vodafone España, del fondo Zegona, para reforzar la estabilidad de su red ante la elevada concentración de personas prevista en determinadas zonas. Vodafone ha optimizado su red y el servicio en 200 puntos de observación con buena visibilidad del fenómeno, han indicado desde la compañía.

Este dispositivo comprende más de 1.700 celdas de telefonía móvil, sobre las que se realizará una monitorización específica antes y durante el eclipse. Además, se reforzará especialmente el seguimiento de los nodos y celdas que proporcionan cobertura a estas zonas para detectar rápidamente cualquier incidencia y priorizar su resolución, han explicado.