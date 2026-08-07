El 'Big Three' de la restauración acelera: más aperturas, nuevas inversiones y una batalla más allá del precio

Burger King, McDonald's y 100 Montaditos continúan ampliando sus redes, pero afrontan ahora un reto más complejo: convertir su dimensión en rentabilidad, reforzar la frecuencia de visita y mantener una identidad reconocible ante un consumidor cada vez más sensible al precio.

Un reciente artículo de Merca2 agrupaba a las tres enseñas bajo la denominación de Big Three de la restauración organizada española. No porque compartan producto o modelo de negocio, sino por su notoriedad, capacidad de expansión y presencia en el día a día del consumidor: dos gigantes internacionales de la hamburguesa y una marca española construida alrededor de los montaditos, la cerveza y el consumo compartido.

Los últimos movimientos refuerzan esa fotografía. Burger King ha superado los 1.000 restaurantes en España, McDonald's mantiene el objetivo de alcanzar los 800 establecimientos en 2028 y Restalia ha situado a 100 Montaditos en el centro de un nuevo ciclo de crecimiento nacional e internacional. La siguiente etapa dependerá menos de sumar locales y más de mejorar el rendimiento de cada ubicación.

Burger King es, por número de establecimientos, el actor más visible del grupo. Alcanzada la barrera de los 1.000 locales, su prioridad pasa por gestionar esa escala con mayor eficiencia, renovar restaurantes, avanzar en la digitalización y asegurar una experiencia homogénea en toda la red. En un mercado más maduro, crecer implica también identificar qué ubicaciones pueden generar tráfico recurrente sin competir entre sí.

McDonald's avanza con una hoja de ruta diferente. Su objetivo de llegar a 800 restaurantes antes de 2028 se apoya en nuevos franquiciados, la modernización de la red y el desarrollo de formatos adaptados a distintos momentos de consumo. Su capacidad financiera, logística y tecnológica constituye una ventaja, aunque el reto será encontrar nuevas oportunidades en un territorio donde ya cuenta con una implantación muy amplia.

El caso de 100 Montaditos introduce el principal elemento diferencial. Frente a dos multinacionales estadounidenses, la enseña de Restalia se apoya en una propuesta reconociblemente española: variedad, precios accesibles, cerveza, promociones y productos concebidos para compartir. Merca2 destaca además que Restalia cerró 2025 con un incremento del 12% en su cifra de negocio y que contempla hasta 100 nuevas aperturas en 2026, con 100 Montaditos como motor del plan.

Su oportunidad está en explotar una identidad que no depende únicamente de la rapidez o el precio. Ante el crecimiento del consumo individual, el delivery y la comida preparada, la marca reivindica el restaurante como espacio de encuentro y una experiencia difícil de trasladar al domicilio: elegir, compartir y prolongar el tiempo alrededor de la mesa.

Esta evolución refleja una transformación más amplia del sector y confirma que la carrera de la restauración organizada en España ha dejado de medirse únicamente en aperturas. La tecnología, la logística y las economías de escala siguen siendo esenciales, pero ya no garantizan por sí solas la preferencia del consumidor. Burger King lidera por extensión de red, McDonald's prepara una nueva fase de inversión y 100 Montaditos aporta una alternativa nacional vinculada al consumo social. La batalla de los próximos años consistirá en demostrar cuál de ellas es capaz de convertir mejor su escala, notoriedad y capacidad de expansión en relevancia sostenida.