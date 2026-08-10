El gran consumo crece un 5% en el segundo trimestre, impulsado por el Mundial de fútbol

El sector del gran consumo en España continúa con su progresión positiva registrada en meses anteriores y experimenta un crecimiento del 5% en valor y un 2,5% en el volumen, según los datos del Observatorio Full View del Gran Consumo de NIQ correspondiente al segundo trimestre de 2026. En concreto, estos datos se han visto impulsados principalmente por la frecuencia de compra, que aporta el 75% del crecimiento total. Así, los hogares realizan más visitas a las tiendas, un 10% más desde el inicio del año, aunque lo hacen con cestas más pequeñas, un 6,7% menos de unidades, reflejo de un consumidor que controla su gasto.

El informe destaca que el precio promedio avanza un 2,4%, frente al 3,2% del año anterior, con una tendencia especialmente visible en los frescos, donde varios meses muestran descensos interanuales. De esta forma, la marca de distribución mantiene cuotas históricas —un 46,8% en valor—, pero su crecimiento se ralentiza en el segundo trimestre, una circunstancia que se da por primera vez, ya que en mayo no registra avances de cuota.

Por otro lado, el Mundial de Fútbol ha tenido un impacto claro en el comportamiento del consumidor, pero, aunque la cita arrancó el 11 de junio, apenas empezó a mostrar señales hasta la semana 26, la que cierra este informe. Así, no fue hasta las semifinales, correspondientes a las semanas 28 y 29 del año, en las que categorías como snacking, bebidas y productos de conveniencia experimentaron un fuerte repunte. En esas dos semanas, las isotónicas crecieron más de un 18%, las bases de pizza superaron el 27% y el sushi refrigerado avanzó un 16%.

También se registraron incrementos significativos en hielo, cervezas, helados y patatas congeladas. El evento actuó como un catalizador puntual del consumo, especialmente en categorías asociadas a la socialización y momentos de disfrute. Por otro lado, el gran consumo incrementó la presión promocional durante el segundo trimestre, tanto en marcas de fabricante como en las de distribución. Sin embargo, la eficiencia de estas promociones se redujo.

Así, la marca blanca elevó su presión al 8%, pero perdió dos puntos de eficiencia, mientras que las de fabricante mantuvieron su presión en el 23% y también vieron caer su eficacia. Los datos del semestre también arrojan que la innovación se ha frenado sustancialmente, ya que el número de nuevos lanzamientos cae un 14% interanual, con descensos especialmente acusados en alimentación seca y bebidas no alcohólicas.

Respecto a los canales de venta, el online sigue creciendo a doble dígito sobre el año anterior, tanto en las ventas en valor (+15,9%) como en volumen (+12,3%). Le siguen en dinamismo los supermercados pequeños, con un 10,7% de incremento del gasto y un 9,9% en demanda.

Por su parte, el canal Horeca, que venía mostrando debilidad, con una caída en el gasto del 2%, empieza a mejorar su tendencia a corto plazo. En efecto, aunque las bebidas aún presentan caídas en valor en este canal, la evolución mensual refleja una recuperación progresiva con subidas del 1,5% y el 0,5% en mayo y junio, respectivamente, que apunta a un segundo semestre más favorable para el consumo fuera del hogar.