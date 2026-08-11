El dueño de Telefónica Perú compra Metrogas por 780 millones y acelera su expansión energética en Latinoamérica

El empresario argentino José Luis Manzano, protagonista de la adquisición de Telefónica Perú, ha dado un nuevo salto en su expansión por sectores estratégicos de América Latina después de que YPF aceptara la oferta de Edenor para adquirir su participación del 70% en Metrogas y MetroEnergía por 780 millones de dólares.

Esta operación consolida la posición del grupo de Manzano como uno de los principales mercados energéticos de la región. Edenor es la mayor distribuidora eléctrica de Argentina y Metrogas, con aproximadamente 2,4 millones de clientes en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana constituye la mayor distribuidora de gas natural del país.

Manzano, además, no parte de cero en Metrogas. Integra Capital ya mantenía previamente una participación del 9,23% en la compañía, por lo que la adquisición del paquete de YPF supone un importante incremento de su presencia en la empresa.

El precio finalmente aceptado por YPF destaca también por la intensidad competitiva del proceso. Los 780 millones de dólares ofertados por Edenor se sitúan alrededor de un 39% por encima de la valoración de referencia manejada inicialmente en el proceso de venta.

La compra representa el último movimiento de una intensa etapa de crecimiento para el empresario argentino. En abril de 2025, Integra Tec International adquirió el 99,3% de Telefónica del Perú, una compañía con más de 13 millones de usuarios, asumiendo además el reto de desarrollar su proceso de reestructuración y recuperación operativa.

A esa operación se sumó posteriormente la adquisición por Mercuria de los activos de Shell en Argentina por 1.420 millones de dólares. El paquete comprende la red de 894 estaciones de servicio, que representa cerca del 19% del mercado argentino de combustibles, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, terminales de combustibles e instalaciones aeroportuarias. Mercuria mantiene desde hace años vínculos empresariales con Manzano en el mercado energético argentino.

El empresario amplía simultáneamente su actividad hacia los minerales estratégicos. Integra Tierras Raras ha solicitado permisos para desarrollar cinco proyectos de exploración de uranio sobre unas 49.500 hectáreas en la provincia argentina de Río Negro, incorporando así una nueva actividad vinculada a la seguridad energética y al renovado interés internacional por la energía nuclear.

La adquisición de Metrogas refuerza especialmente la dimensión energética de una plataforma empresarial cada vez más diversificada. Electricidad con Edenor, gas con Metrogas, petróleo y combustibles mediante distintas inversiones energéticas, telecomunicaciones con Telefónica Perú y ahora exploración de uranio configuran un portfolio concentrado en infraestructuras y recursos considerados esenciales para la próxima etapa de crecimiento latinoamericano.

Manzano, que desarrolló previamente una relevante trayectoria política durante el Gobierno de Carlos Menem, lleva más de tres décadas construyendo intereses empresariales en energía, telecomunicaciones, infraestructuras y medios de comunicación.

La operación sobre Metrogas confirma ahora una nueva fase de expansión basada en activos de gran escala y sectores regulados, consolidando al empresario argentino como uno de los inversores más activos del actual ciclo económico latinoamericano.