Nvidia se alía con BlackRock, Apollo y Goldman Sachs para invertir 500.000 millones en "fábricas de IA"

Nvidia se ha asociado con las firmas financieras Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para establecer plataformas de financiación de infraestructura de computación para IA y movilizar más de 500.000 millones de dólares (432.852 millones de euros) de capital externo, según ha informado la empresa cotizada más valiosa del mundo.

"Comenzamos fabricando chips; hoy, estamos ayudando a crear una nueva clase de infraestructura productiva y de inversión: las fábricas de IA", ha comentado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, para quien "la capacidad de procesamiento genera ingresos" y la capacidad de procesamiento de Nvidia es ideal para este propósito.

"Estamos reuniendo a los principales proveedores de capital a largo plazo del mundo para financiar de forma independiente la infraestructura de IA", ha añadido, apuntando que estas plataformas de financiación ayudarán a los clientes a acceder a la escasa capacidad de procesamiento a gran escala y a construir las fábricas de IA que impulsarán a todos los sectores y países.

De este modo, los memorandos de entendimiento firmados por estas seis entidades financieras para la creación de estas alianzas buscan establecer las primeras plataformas de financiación de computación a escala global, impulsando así el desarrollo de la infraestructura de IA en todo el ecosistema de Nvidia, incluyendo laboratorios de IA de vanguardia, empresas y nubes de IA. A través de estas alianzas estratégicas, el fabricante de microprocesadores avanzados colaborará con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para crear fondos de capital dedicados a gran escala con tasas atractivas para los clientes de Nvidia.

De su lado, Jim Zelter, presidente de Apollo, ha señalado que la capacidad de computación moderna "se ha consolidado como un activo escaso y fundamental, con atractivas características de inversión", posicionado para impulsar un crecimiento económico y un aumento de la productividad significativos a largo plazo.

En este sentido, Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, ha advertido de que el desarrollo de la IA requerirá una inversión sin precedentes y una fuerza laboral altamente cualificada, añadiendo que esta alianza fortalece la relación de la gestora con Nvidia. "Seguimos siendo importantes inversores globales en todo el ecosistema de Nvidia, y este anuncio subraya aún más nuestra confianza en su plataforma y en el futuro de la infraestructura de IA", ha añadido por su parte Jon Gray, presidente y director de operaciones de Blackstone.

De su lado, Bruce Flatt, CEO de Brookfield, ha afirmado que, con la creciente demanda de computación de IA a gran escala a medida que se expande en todos los sectores, "la computación se está convirtiendo rápidamente en la capa esencial de la infraestructura y en un pilar fundamental de la estrategia de infraestructura de IA de Brookfield".

Asimismo, David Solomon, presidente y CEO de Goldman Sachs, ha defendido que "nos encontramos en un momento crucial de un ciclo histórico de inversión en IA", añadiendo que la plataforma integral de Nvidia tiene una gran demanda y se encuentra en una posición privilegiada en el centro de este desarrollo global.