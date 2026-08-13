Digi España perdió 14,5 millones hasta junio, frente a un millón un año antes

La filial española del operador de comunicaciones rumano Digi perdió en el primer semestre 14,5 millones de euros, frente a un resultado negativo de un millón de euros en el mismo periodo del año pasado. La compañía ha comunicado este jueves sus resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con unos ingresos de 515 millones entre enero y junio, un 15,7% más que un año antes.

Esto resultados fueron impulsados principalmente por el crecimiento neto de 558.000 clientes en servicios móviles. Asimismo, Digi reporta un aumento de la cuota de mercado en banda ancha fija desde el 11,7% en el primer semestre del año pasado hasta el 14,5% al cierre de junio de 2026.

En los seis primeros meses del año, el grupo —que salió a Bolsa el pasado 16 de julio— continuó el despliegue de su red propia y la expansión de la red móvil para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que incluyen, además de los móviles, banda ancha, telefonía fija y televisión.

Su resultado operativo se situó en 6,3 millones, casi cuatro veces menos que hasta junio de 2025, debido fundamentalmente al deterioro de activos no corrientes y al crecimiento de los gastos operativos.

Todas las fábricas de ingresos experimentaron alzas: crecieron un 8,3% los servicios de telecomunicaciones móviles, hasta 283,5 millones; un 21,4% los derivados de servicios de banda ancha fija, hasta los 209,7 millones; y los de telefonía fija (8,03 millones) y televisión de pago (7,47 millones).

Los ingresos del segundo trimestre sumaron 262,8 millones, un 15,1% más que en ese periodo de 2025, aumento que la compañía atribuye al incremento en los servicios de telecomunicaciones móviles, de internet y datos fijos en el periodo, impulsado principalmente por sus ofertas de precios.

Con todo, desde su salida a Bolsa el pasado 16 de julio, la cotización de Digi apenas se ha movido: salió a 5,6 euros y este miércoles cerró a 5,66 euros.