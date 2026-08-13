La tecnológica china Lenovo bate su récord de facturación trimestral ante el auge de la IA

La tecnológica china Lenovo, mayor productor mundial de ordenadores personales, perdió 609 millones de dólares (528 millones de euros) en su primer trimestre fiscal pese a batir su récord de facturación para uno de estos períodos gracias al auge de la inteligencia artificial (IA).

El resultado negativo contrasta con las ganancias de 505 millones de dólares (438 millones de euros) del mismo período del año anterior, y la compañía lo achaca principalmente a una pérdida de valor no monetaria por 1.700 millones de dólares derivada de la revalorización de los 'warrants' (opciones negociables en mercados financieros bajo un precio predeterminado) emitidos en 2025.

En las cuentas que remitió este jueves a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, Lenovo apunta a las fluctuaciones de su valor bursátil —en lo que va de año, ha subido más de un 265%— como factor subyacente, y destaca que podría seguir influyendo en las cuentas hasta el final de su año fiscal 2027-2028.

En cualquier caso, el grupo registró la facturación trimestral más alta de su historia, al dispararse esta un 43% interanual, hasta los 26.943 millones de dólares (23.373 millones de euros), con los ingresos relacionados con la IA aumentando un 60% y representando ya un 35% del total.

Excluyendo los mencionados extraordinarios, Lenovo ofrece un cálculo alternativo que apunta a un ascenso del 176% en el beneficio neto, hasta unos 1.075 millones de dólares (932 millones de euros), lo que supondría alcanzar, por primera vez, los diez dígitos en un trimestre.

La compañía afirma que seguirá apostando por su estrategia basada en IA para "convertir su inercia actual en una expansión de sus márgenes sostenida durante varios años", algo para lo que asegura gozar de "sólidos cimientos" en aspectos como la resistencia de sus cadenas de suministro, clave ante los actuales "desequilibrios" entre la oferta y la demanda de componentes.

Tras publicar sus resultados durante el descanso de la media sesión, las acciones de Lenovo en Hong Kong subieron un 20,18% para cerrar la jornada en máximos históricos.