Telefónica, Acciona, Iberdrola, Puig y Santander lideran la reputación algorítmica del IBEX 35 en ChatGPT

Telefónica, Acciona, Iberdrola, Puig y Banco Santander forman el Top 5 de compañías del IBEX 35 con mayor fortaleza de reputación algorítmica en ChatGPT desde el inicio de 2026, según la primera serie longitudinal elaborada por RepIndex.AI desde el pasado mes de enero.

La clasificación introduce una diferencia relevante respecto a una fotografía reputacional convencional. RepIndex no toma únicamente la puntuación de una semana determinada, sino que analiza la trayectoria acumulada de las compañías, su posición actual y su capacidad para mantener una percepción consistente a lo largo del tiempo.

El periodo resulta especialmente significativo porque la reputación algorítmica media del IBEX 35 ha pasado de 72,5 puntos al inicio del año a 54,6, una caída de 17,9 puntos en 30 semanas. En ese contexto de deterioro general, el Top 5 identifica a las compañías que han mostrado una mayor capacidad para preservar su posición o recuperar terreno ante ChatGPT.

Telefónica, presidida por Marc Murtra, constituye uno de los casos más destacados de resistencia reputacional. La operadora pasa de 67 puntos al inicio del periodo a 68 actualmente, convirtiéndose en una de las escasas compañías que mejora mientras el conjunto del selectivo cae de forma pronunciada. A ello suma una puntuación de 98 sobre 100 en Gestión de Controversias y de 88 en Coherencia Informativa.

Acciona, presidida y dirigida por José Manuel Entrecanales, alcanza actualmente el liderazgo del índice con 69 puntos después de protagonizar uno de los movimientos más relevantes de las últimas semanas. Su principal fortaleza reside en la actualidad y el empuje de su narrativa, aunque mantiene margen de mejora en la calidad y consolidación de ese relato.

Iberdrola, presidida por Ignacio Galán, ocupa otra de las posiciones de referencia. La energética presenta la narrativa cualitativamente más fuerte del grupo de cabeza, con 72 puntos en Calidad de la Narrativa y 71 en Fortaleza de Evidencia, aunque su potencial se encuentra penalizado por una baja Autoridad de Fuentes.

Puig, presidida por Marc Puig, destaca especialmente por la estabilidad de su percepción algorítmica. Su volatilidad se sitúa entre las más bajas del IBEX 35, una característica especialmente relevante cuando se analiza la reputación como una trayectoria y no como una clasificación puntual.

Banco Santander, presidido por Ana Botín, completa este grupo por la consistencia de su percepción durante el ejercicio. La entidad figura igualmente entre las compañías menos volátiles del selectivo, evitando las fuertes oscilaciones sufridas por algunos de sus principales comparables.

Según la COO de RepIndex.AI, "esta es la primera vez que podemos observar la reputación algorítmica del IBEX 35 como una serie temporal completa desde el inicio del año y no como una simple fotografía. Esto cambia completamente la lectura: ya no importa únicamente quién aparece primero hoy, sino quién ha conseguido que ChatGPT mantenga durante meses una percepción sólida, coherente y resistente de la compañía".

"Lo verdaderamente relevante es la resiliencia algorítmica. Cuando la media del IBEX 35 pierde casi 18 puntos desde enero, mantener la posición, reducir la volatilidad o incluso mejorar significa que la narrativa corporativa, las evidencias y las fuentes que la sustentan están resistiendo dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Esa capacidad de permanencia empieza a convertirse en una nueva dimensión de la reputación corporativa", indicó.

La serie también permite identificar el fenómeno contrario. ACS, por ejemplo, partía de niveles muy elevados, pero pierde alrededor de 30 puntos durante el periodo. Esta evolución muestra por qué una puntuación elevada en un momento determinado no equivale necesariamente a una reputación algorítmica estructuralmente fuerte.

RepIndex.AI analiza sistemáticamente cómo los sistemas de inteligencia artificial construyen la percepción de las compañías a partir de variables como calidad de la narrativa, fortaleza de la evidencia, autoridad de las fuentes, actualidad y empuje mediático, gestión de controversias, gobernanza, coherencia informativa y ejecución corporativa.