Inditex, ACS, Fluidra, Cellnex y Telefónica lideran la reputación algorítmica del IBEX 35 en 2026

Inditex, ACS, Fluidra, Cellnex y Telefónica se sitúan entre las compañías con mejor reputación algorítmica del IBEX 35 en lo que va de 2026, según la serie de mediciones semanales elaborada por RepIndex.AI desde comienzos del año.

La clasificación está encabezada por Inditex, con 69 puntos de RIXc, seguida de ACS, con 68, y Fluidra, con 66, mientras que Cellnex Telecom y Telefónica alcanzan los 64 puntos.

El análisis abarca 31 semanas y permite observar no solo la posición actual, sino también la evolución de la percepción que construyen las inteligencias artificiales sobre las grandes cotizadas españolas. En este periodo, la media del IBEX 35 ha pasado de 65,5 a 62,7 puntos, lo que supone un descenso de 2,8 puntos.

Inditex, presidida por Marta Ortega, es además la compañía que más mejora durante el periodo. Pasa de 65 a 69 puntos, un avance de cuatro puntos que la convierte simultáneamente en líder actual y en la empresa que más terreno gana desde enero.

ACS, presidida por Florentino Pérez, ocupa la segunda posición con 68 puntos y mejora tres desde los 65 con los que inició la serie. Su evolución la sitúa entre las compañías que mejor están resistiendo la tendencia descendente general del selectivo.

Fluidra, presidida por Eloi Planes, alcanza los 66 puntos frente a los 63 de comienzos de año, también una mejora de tres puntos. Su trayectoria contrasta con el descenso de la media del IBEX 35 y la consolida entre las compañías que han fortalecido su percepción algorítmica durante 2026.

Cellnex Telecom, presidida por Óscar Fanjul, pasa de 61 a 64 puntos, una mejora acumulada de tres. Su evolución refuerza la importancia de analizar la reputación algorítmica como una serie temporal y no únicamente como una fotografía puntual.

Telefónica, presidida ejecutivamente por Marc Murtra, alcanza igualmente un RIXc de 64 puntos en la medición del 16 de agosto y se sitúa además en la tercera posición entre las 25 compañías analizadas de Telecomunicaciones y Tecnología, siete puntos por encima de la media de su sector, situada en 57.

En Telefónica destacan especialmente la Ejecución Corporativa, con 71 puntos frente a 46 de media sectorial; la Actualidad y Empuje, con 75 frente a 62; y la Coherencia Informativa, con 71 frente a 61. Los seis modelos analizados presentan valoraciones diferentes: Perplexity le otorga 69 puntos, Gemini 68, Qwen 66, Grok 64, DeepSeek 60 y ChatGPT 59.

La serie refleja también fuertes divergencias dentro del IBEX 35. Mientras Inditex gana cuatro puntos y ACS, Fluidra y Cellnex avanzan tres, Solaria pierde 13 puntos desde enero, Mapfre retrocede nueve y Naturgy y CaixaBank siete.

Según la coo de RepIndex.AI, Carlota Turci Gordillo, "la serie anual de RepIndex.AI, construida con mediciones semanales, permite realizar un seguimiento exhaustivo de la reputación algorítmica de las compañías en los seis grandes modelos de inteligencia artificial. Ya no hablamos de una fotografía puntual, sino de una reputación dinámica que evoluciona semana a semana y que puede ser gestionada de forma proactiva prácticamente en tiempo real".

A su juicio, "esta continuidad permite identificar con rapidez cambios de tendencia, divergencias entre modelos, fortalezas y puntos de riesgo, y facilita a las compañías actuar sobre su narrativa, sus evidencias y sus fuentes antes de que una percepción negativa se consolide".

RepIndex.AI mide semanalmente la denominada reputación algorítmica, es decir, cómo los sistemas de inteligencia artificial construyen y proyectan la percepción de una compañía a partir de su narrativa, evidencias, fuentes, actualidad, controversias, gobernanza, coherencia informativa y ejecución corporativa. La plataforma analiza seis modelos —ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Grok y Qwen— mediante consultas comparables y mediciones reproducibles.