Copenhagen Infrastructure Partners cierra su Growth Markets Fund II con 3.000 millones de dólares

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha completado la captación de capital para la segunda edición de su Growth Markets Fund, GMF II con 3.000 millones de dólares. El fondo está dirigido a proyectos de infraestructuras energéticas a gran escala en 15 mercados seleccionados de renta media y alto crecimiento de Europa del Este, Asia y Latinoamérica.

Según explicó CIP este martes, GMF II prácticamente triplica el tamaño de su predecesor, con compromisos por aproximadamente 3.000 millones de dólares entre el fondo y los vehículos asociados. El fondo ya está mostrando un sólido desempeño, con un valor total superior al capital desembolsado en el momento de su cierre definitivo y 1.600 millones de dólares comprometidos en nueve inversiones.

Entre los hitos recientes subrayó la puesta en marcha del mayor proyecto independiente de almacenamiento en baterías de Chile, construido por debajo del presupuesto previsto; el inicio de la construcción de los primeros proyectos a gran escala de energía solar y almacenamiento en baterías de México, tras obtener la mayor capacidad dentro del reciente marco vinculante de planificación publicado por el Gobierno mexicano; y el cierre financiero del proyecto eólico terrestre Pestera II, una de las mayores inversiones en energías renovables de Rumanía.

"Gracias a la amplia opcionalidad de su cartera y a la elevada visibilidad sobre las inversiones previstas a corto plazo, GMF II está en camino de comprometer la totalidad de su capital en un plazo de entre uno y dos años", explicó.

Niels Holst, socio y codirector de Growth Markets Funds de CIP, afirmó: "Alcanzar un cierre definitivo de 3.000 millones de dólares y triplicar el tamaño del fondo respecto a su predecesor supone una sólida validación de nuestra estrategia de Growth Markets y de la confianza de los inversores en nuestra capacidad para originar, desarrollar y construir proyectos de energías renovables a gran escala. En GMF II hemos logrado atraer a un grupo diverso de LPs, entre ellos fondos soberanos, fondos de pensiones, 'family offices' centrados en inversión de impacto e instituciones financieras de desarrollo (DFIs), además de nuevas aportaciones de LPs ya existentes, ampliando nuestra base de inversores en Asia, Oriente Medio y Norteamérica".

Demanda de nuevas infraestructuras

"El fuerte interés inversor en GMF II refleja los sólidos fundamentales del mercado, la necesidad de energía en los mercados objetivo y el historial acreditado del equipo con el primer fondo de esta estrategia. Actualmente se espera que GMF I aporte aproximadamente 8,7 GW de capacidad energética esencial en India y Sudáfrica a través de más de 50 proyectos", explicó CIP.

Ole Kjems Sørensen, socio y codirector de Growth Markets Funds de CIP, señaló: "Con GMF II, aprovechamos nuestra trayectoria y ampliamos nuestra capacidad para conectar capital con proyectos de energías renovables de alta calidad en mercados de crecimiento seleccionados que presentan una necesidad fundamental de nuevas infraestructuras energéticas fiables. Estamos ofreciendo a nuestros LPs un producto de inversión sólido, con el objetivo de generar rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo dentro de una clase de activo resiliente".

GMF II se beneficia de la amplia presencia local de CIP, apuntó, y de su dilatada experiencia en el desarrollo y construcción de proyectos de infraestructuras energéticas 'greenfield' a escala global.