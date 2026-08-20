Banco Santander culmina la compra de Webster y ejecuta una ampliación de capital

Tras la autorización por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, este jueves Banco Santander ha cerrado la adquisición del estadounidense Webster Financial, una operación que se anunció hace seis meses y que ya ha recibido todas las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa.

De este modo, la entidad bancaria ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la culminación del acuerdo: "El banco informa de que con fecha 20 de agosto de 2026 se ha completado la adquisición en los términos previamente anunciados".

A principios de mes, Banco Santander obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal de Estados Unidos para llevar a cabo la operación. Así, antes de la apertura del mercado bursátil de este jueves, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster, que será sustituida por Sun Communities. Asimismo, los accionistas de Webster aprobaron la operación a finales de mayo, recibiendo también la autorización por parte de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio.

La adquisición del banco estadounidense se ha completado a pesar de los intentos realizados por los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Tim Sheehy para frenar la operación, argumentando que España no siempre ha sido un "aliado confiable" de Estados Unidos.

La operación reforzará el negocio del Banco Santander en Estados Unidos y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez se complete la integración, estiman que el mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028. Del mismo modo, estiman que la operación generará un aumento del beneficio por acción en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

De este modo, una vez completada la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasan a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en el país norteamericano. Hasta el cierre ambas entidades han seguido operando de forma independiente.

La ejecución de esta operación llega unas semanas después de que la entidad liderada por Ana Botín lograse cerrar la adquisición de TSB, la que era la otra gran operación que habían anunciado para el presente año, con el objetivo de crecer en Reino Unido.

Ejecutan el aumento de capital

Asimismo, Banco Santander ha informado a la CNMV de que este jueves ha ejecutado el aumento de capital con aportaciones no dinerarias que se aprobó en la junta general ordinaria de accionistas del pasado 27 de marzo, una ampliación de capital destinada a la compra de Webster.

Así, el tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título. Y el importe efectivo total del aumento de capital ha alcanzado casi los 3.559 millones de euros, siendo el importe nominal total de 164,9 millones de euros y la prima de emisión global de casi 3.394 millones de euros.

De modo que todas las nuevas acciones han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas en el día de hoy. En total, se han emitido 329.846.438 nuevas acciones, lo que representa, aproximadamente, el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes de la ampliación de capital y el 2,1962% tras la misma.

A este respecto, Banco Santander ha afirmado que este mismo jueves presentará para su inscripción la escritura de elevación a público de ejecución del aumento de capital en el Registro Mercantil de Santander y se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas. Asimismo, se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores extranjeras en las que cotiza la entidad.

De este modo, tras completar la operación, el capital social del banco que preside Ana Botín ha quedado fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una. Todas las acciones pertenecen a la misma clase y tienen los mismos derechos.