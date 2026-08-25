Mercadona aclara las dudas sobre los 10 céntimos por envase: esto es lo que se sabe por ahora

Mercadona está respondiendo estos días en sus redes sociales ante las dudas de varios usuarios para aclarar una cuestión clave: cuándo empezará el cobro de 10 céntimos por determinados envases.

La compañía ha explicado en X que la implantación del conocido como Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) continúa en fase de análisis. "La implantación en España está siendo analizada por parte de los sectores afectados", ha señalado Mercadona en respuesta a las preguntas de sus clientes.

El origen de la medida está en la normativa aprobada sobre envases. Según la cadena, se trata de un sistema incluido tanto en el Real Decreto 1055/2022 como en el Reglamento Europeo de Envases 2025/40. Sin embargo, que esté contemplado en estas normas no significa que el cobro haya empezado ya.

¿De dónde salen los 10 céntimos?

Previsiblemente se espera que, cuando el sistema se ponga en marcha, determinados envases de bebidas de un solo uso lleven asociado un depósito de 10 céntimos. El consumidor abonaría esa cantidad al comprar la bebida y podría recuperarla posteriormente al devolver el envase vacío en los puntos habilitados para ello.

El mecanismo, por tanto, no plantea esos 10 céntimos como un coste definitivo, sino como un importe que se recuperaría al devolver el recipiente.

La devolución no tendría por qué hacerse necesariamente en el mismo supermercado donde se realizó la compra. El sistema prevé que los envases puedan entregarse en otros puntos autorizados que participen en él, aunque los detalles concretos de su funcionamiento todavía están pendientes de definirse.

Mercadona insiste: todavía no hay fecha

Las varias respuestas de la cadena ante las consultas de sus clientes son siempre la misma. "Actualmente, no existe una fecha oficial de arranque de este sistema", indica Mercadona en X.

En otra respuesta publicada en la misma red social, la compañía vuelve a precisar que "la implantación de un SDDR en España está siendo analizada por parte de los sectores afectados".

👋 Hola, queremos informarte de que la implantación del SDDR en España está siendo analizada por los sectores implicados; aunque lo recogen la normativa nacional y europea, aún no tiene fecha oficial de inicio 📅. — Mercadona (@Mercadona) August 24, 2026

Por ahora, por tanto, los clientes de Mercadona no están pagando esos 10 céntimos adicionales por envase como consecuencia de este sistema.