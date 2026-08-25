Turner y TriHealth culminan un megaedificio hospitalario de 240 millones en EEUU

Turner y TriHealth han anunciado la finalización sustancial de la primera fase del edificio de servicios ambulatorios del Good Samaritan Hospital, en Cincinnati. El nuevo inmueble amplía las instalaciones del centro sanitario y forma parte de una inversión de 240 millones de dólares destinada a modernizar el campus hospitalario.

Un edificio de cinco plantas

El nuevo edificio cuenta con cinco plantas y 168.000 pies cuadrados de superficie, equivalentes a unos 15.600 metros cuadrados. El espacio concentra diferentes servicios sanitarios del Good Samaritan Hospital y amplía la capacidad disponible para la atención ambulatoria.

Entre las áreas incorporadas figuran un nuevo departamento de urgencias y un instituto quirúrgico mejorado. El edificio también reúne servicios relacionados con las neurociencias, la atención oncológica y hematológica, la atención cardiovascular y la salud de la mujer.

La actuación contempla además una ampliación de la capacidad de diagnóstico por imagen del hospital, con el objetivo de reforzar los servicios disponibles dentro del propio campus.

Una inversión de 240 millones de dólares

El edificio de servicios ambulatorios constituye uno de los elementos principales de la inversión de 240 millones de dólares de TriHealth en Good Samaritan Hospital.

El proyecto busca modernizar las instalaciones del campus, mejorar los accesos y facilitar la orientación de pacientes y visitantes dentro del complejo hospitalario. La inversión responde también a las necesidades sanitarias de los pacientes de la región de Cincinnati.

La primera fase supone así un nuevo paso dentro de un proyecto más amplio de transformación de las instalaciones del hospital.

Más de cinco décadas de colaboración

La relación entre Turner, TriHealth y Good Samaritan Hospital se prolonga desde hace más de 50 años. La actividad de Turner en Good Samaritan comenzó en la década de 1980 y desde entonces la compañía ha participado en diferentes actuaciones de mejora, renovación y ampliación del campus.

Esta colaboración se ha desarrollado mientras el hospital mantenía su actividad asistencial. Las sucesivas intervenciones han permitido adaptar las instalaciones a las necesidades que han ido surgiendo con el paso del tiempo.

La experiencia acumulada durante estas décadas constituye ahora la base para la construcción del nuevo edificio de servicios ambulatorios.

Coordinación durante la construcción

La finalización sustancial de esta primera fase supone un nuevo hito dentro del proyecto. Turner destaca la necesidad de coordinar las diferentes actuaciones y equipos implicados en una intervención de estas características dentro de un campus hospitalario en funcionamiento.

"Este complejo proyecto exige una coordinación y una colaboración excepcionales en cada una de sus etapas", afirmó Rob Hudepohl, director de proyecto de Turner.

El responsable de la compañía añadió que el equipo está "especialmente orgulloso" de haber alcanzado este hito junto con TriHealth y Good Samaritan Hospital.

El edificio forma parte de la estrategia de TriHealth para actualizar Good Samaritan Hospital y adaptar sus instalaciones a las necesidades de los pacientes de Cincinnati y de su área de influencia.