Turner (ACS) celebra la inauguración de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Clemson

Turner y la Universidad de Clemson celebran la inauguración de la Facultad de Medicina Veterinaria Harvey S. Peeler Jr., un nuevo campus transformador que dará la bienvenida a su primera promoción de estudiantes de Doctor en Medicina Veterinaria este otoño.

El proyecto alcanzó un hito importante con la inauguración de la facultad y el primer día de clases, dando la bienvenida oficial a los estudiantes a la primera escuela de veterinaria de Carolina del Sur. El Hub y los edificios de enseñanza clínica ya están en funcionamiento.

La nueva facultad ampliará las oportunidades de educación, investigación y atención clínica veterinaria, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de veterinarios en todo el estado. El campus de medicina veterinaria incluye siete edificios diseñados para apoyar un enfoque integral de la educación, la investigación y el cuidado animal. El Hub es el corazón del campus, proporcionando espacios para que los estudiantes asistan a clases, estudien, colaboren e interactúen entre sí. El complejo también incluye el Edificio de Servicios Ambulatorios, el Edificio de Enseñanza Clínica, el Edificio de Investigación, la Central de Servicios Públicos, el Edificio de Enseñanza de Animales de Granja y el Edificio de Enseñanza Equina.

"Nuestro equipo se siente sumamente orgulloso de contribuir a hacer realidad la visión de Clemson para la educación veterinaria", declaró William Hussey, director del proyecto Turner. "Alcanzar este hito refleja el enorme compromiso de nuestro equipo de proyecto, nuestros socios comerciales y todos los que colaboraron para crear un campus que beneficiará a los estudiantes de Clemson y a las comunidades de Carolina del Sur durante generaciones".

La inauguración representa la culminación de años de planificación, coordinación y construcción para crear un campus integral de formación veterinaria. Las instalaciones proporcionarán a los futuros veterinarios espacios diseñados para el aprendizaje práctico, la formación clínica, la investigación y la colaboración, mientras Clemson inicia una nueva etapa en la medicina veterinaria en Carolina del Sur.