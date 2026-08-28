DomusVi prevé nuevas aperturas en Cataluña, Galicia y Canarias

DomusVi continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con tres nuevas aperturas residenciales previstas en distintos puntos del país: Gavá (2026), Tenerife y Orense (2027). Este plan de expansión, asegura, responde a una creciente demanda de cuidados fruto del progresivo envejecimiento de la población.

La ciudad de Gavá (Barcelona) contará con un nuevo centro antes de que finalice el año, que se suma al abierto recientemente en Las Franquesas del Vallés, DomusVi Vallés Norte. DomusVi Gavá Ciutat contará con cerca de 7.000 metros cuadrados y 120 plazas; además de amplias zonas ajardinadas y espacios concebidos para favorecer la convivencia y la atención personalizada. Está previsto que la apertura genere alrededor de 100 puestos de trabajo cuando el centro alcance plena actividad. En Cataluña, la compañía alcanzaría la cifra de 17 centros, 12 de ellos en la provincia de Barcelona.

En Canarias, DomusVi, que ya cuenta con un centro residencial en la provincia de Las Palmas, ampliará el próximo año su presencia con un nuevo proyecto residencial en Tenerife, reforzando así su capacidad asistencial en un territorio marcado por el crecimiento de la población sénior y la demanda de recursos especializados.

La compañía también tiene previsto abrir una residencia en la ciudad de Orense durante el próximo año, llegando así a un total de 29 centros en Galicia.

Actualmente, DomusVi en España cuenta con 143 residencias de ancianos y da servicio a más de 30.000 personas mayores en centros de día y residencias, y a más de 124.500 personas en los servicios de entorno domiciliario. Con esta previsión, la compañía alcanzará el próximo año las 146 residencias en toda España.

DomusVi subrayó que 'Humaniza' es su modelo propio de cuidados "que implementa en todos sus centros y servicios, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, que responda a los intereses y voluntades de cada persona teniendo en cuenta su trayectoria y su momento vital". "Este enfoque prioriza la autonomía, el bienestar emocional y la calidad de vida de las personas mayores, mediante espacios más hogareños, equipos multidisciplinares y terapias individualizadas. Además, se promueve un diálogo activo con las familias a través de Consejos de Familia, presentes ya en más de 100 centros", explicó.