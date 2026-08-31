Turner (ACS) culmina una compleja instalación de escaleras mecánicas a través del techo

La nueva instalación consolidada de alquiler de coches (ConRac) construida a medida en el Aeropuerto Internacional Gerald R. Ford en Grand Rapids, Michigan, centraliza las operaciones de alquiler de automóviles bajo un mismo techo, mejorando la comodidad para los viajeros, aumentando la eficiencia operativa y reduciendo la congestión vial y las emisiones de carbono a través de operaciones de mantenimiento y alquiler de vehículos optimizadas. La instalación incluye un aparcamiento de entrega y recogida de cuatro pisos con un edificio de servicio al cliente integrado, una instalación de cambio rápido (QTA) de tres pisos y una pasarela climatizada que conecta directamente con la terminal.

Desafío

Desde las primeras etapas de planificación, el equipo del proyecto tenía la intención de instalar las escaleras mecánicas bajándolas a través de aberturas temporales en el techo. Llevar las unidades a través del edificio y levantarlas internamente habría requerido una evaluación adicional de la carga del suelo, sistemas de elevación especializados y acero estructural potencialmente añadido. El enfoque de instalación por el techo permitió que las escaleras mecánicas se colocaran directamente en cada nivel, comenzando con las unidades más bajas y avanzando hacia arriba.

La ejecución de esta estrategia requirió que el equipo coordinara la omisión temporal del acero estructural, la cubierta y el tejado; determinar las rutas de preparación y transporte; seleccionar una grúa de tamaño adecuado; planificar el aparejo y los izados; proteger el equipo instalado; y cumplir con los requisitos para las operaciones de la grúa. A medida que se acercaba la instalación, el equipo también reconcilió las diferencias entre el diseño estructural y los requisitos de los planos de las escaleras mecánicas para confirmar que las aberturas del techo y el acero de soporte albergarían el equipo. La situación se resolvió antes de la instalación programada y no retrasó el trabajo.

Solución

Las escaleras mecánicas llegaron en tres secciones por unidad y se ensamblaron en el sitio. Este enfoque redujo los desafíos de manejo asociados con el transporte de unidades completamente ensambladas y proporcionó suficiente espacio de acopio para que varias escaleras mecánicas se ensamblaran simultáneamente. El proceso de montaje tomó aproximadamente seis semanas en total.

Antes de la instalación, el equipo del proyecto utilizó mediciones láser para verificar las dimensiones de apertura requeridas y trabajó en estrecha colaboración con el ingeniero estructural y el contratista de acero para completar y aprobar los ajustes de marco necesarios. Luego, el equipo finalizó el posicionamiento de la grúa, el aparejo, la secuenciación, los avisos al aeropuerto, los requisitos de seguridad y las medidas de protección temporales. Debido a que la grúa se mantuvo por debajo de la altura de la grúa torre previamente permitida, la operación pudo proseguir dentro de las restricciones de aviación establecidas por el proyecto, con el aeropuerto notificado de la ubicación de la grúa, la duración, los requisitos de visibilidad y los posibles impactos en el control del tráfico aéreo.

Las seis escaleras mecánicas se bajaron a través del techo y se colocaron directamente en sus posiciones finales en un solo día. Después de la instalación, las unidades se envolvieron en plástico resistente para protegerlas de la intemperie mientras se completaban el acero estructural, la cubierta y el tejado. Los contratistas de techado y acero se coordinaron por adelantado para que el edificio pudiera cerrarse rápidamente y se minimizaran los impactos climáticos.

Resultados

El equipo del proyecto instaló con éxito las seis escaleras mecánicas en un día sin retrasar el calendario del proyecto. La estrategia de elevación por el techo evitó la necesidad de transportar las unidades a través de la estructura completa, desarrollar un sistema interno de elevación de varios niveles o agregar refuerzo estructural para soportar cargas de elevación concentradas. Aunque los ahorros precisos no se cuantificaron, el equipo del proyecto identificó el enfoque principalmente como una medida de ahorro de costes para el propietario y el método de instalación más eficiente para el diseño y las condiciones de construcción del proyecto.

La instalación también demostró el valor de la planificación temprana, la secuencia estructural y de techado coordinada, la verificación de campo, el compromiso aeroportuario y la planificación clara de la ejecución para una actividad de alto riesgo. Al ensamblar las escaleras mecánicas en el sitio, verificar las aberturas antes de la instalación, coordinar el funcionamiento de la grúa dentro de los requisitos del aeropuerto y proteger las unidades hasta que el techo estuviera cerrado, el equipo completó una operación técnicamente desafiante de manera segura y eficiente.

Lecciones aprendidas

Comience la planificación de la instalación temprano. La estrategia de instalación por el techo, la selección de grúas, la secuencia estructural y la logística de puesta en escena se desarrollaron con mucha antelación, lo que permitió al equipo ejecutar el izado de manera eficiente.

Desarrollar la secuencia de instalación durante la preconstrucción. La evaluación temprana de múltiples métodos de instalación permitió al equipo seleccionar el enfoque más seguro y eficiente antes de que se completara el trabajo estructural.

Coordinar el acero estructural, el techo y la instalación de equipos como un esfuerzo integrado. Dejar partes del acero estructural y el techo abiertos para la instalación requirió una planificación cuidadosa entre múltiples socios comerciales para mantener el calendario y proteger rápidamente el edificio frente a la intemperie tras la instalación.

Verifique las dimensiones del equipo frente a las aberturas estructurales antes de la instalación. Comparar los planos de taller con las condiciones de campo y confirmar las dimensiones de apertura temprano permitió al equipo hacer los ajustes necesarios antes de la instalación, evitando impactos en el calendario.

Proporcionar un espacio adecuado de acopio y de montaje en el sitio. El montaje de las escaleras mecánicas en el sitio en un área protegida simplificó la logística, redujo los desafíos de transporte y permitió que se prepararan varias unidades simultáneamente.

Coordinar las operaciones de la grúa con los requisitos del aeropuerto temprano. Establecer alturas de grúas, requisitos de permisos, ubicaciones operativas y coordinación del aeropuerto con mucha antelación agilizó la maniobra y evitó los impactos en las operaciones del aeropuerto.

Proteja el equipo instalado hasta que la envolvente del edificio esté completa. La protección temporal contra la intemperie permitió que las escaleras mecánicas permanecieran en su lugar de forma segura mientras se completaban el acero estructural, la cubierta y el tejado.

Las actividades de alto riesgo requieren una coordinación integral en todas las disciplinas. La ejecución exitosa dependía no solo de la instalación de la escalera mecánica, sino también de la coordinación entre el acero estructural, el techo, las operaciones de grúas, la ingeniería y las partes interesadas del aeropuerto.

Programe un trabajo sensible al clima en condiciones favorables siempre que sea posible. La instalación de las escaleras mecánicas en los meses de invierno introdujo desafíos relacionados con el clima, reforzando el valor de programar actividades similares durante las estaciones más secas cuando sea posible.