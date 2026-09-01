TotalEnergies confía al vallisoletano Pablo Semolinos su negocio de gas y luz en España

TotalEnergies ha nombrado a Pablo Semolinos nuevo director general de sus negocios de generación renovable y flexible, comercialización de electricidad y gas y operaciones de compraventa en los mercados mayoristas en España. El cargo, de nueva creación y con efectos desde este 1 de septiembre, concentra la gestión de la cadena de valor energética de la compañía en el país.

La energética francesa enmarca el nombramiento en su estrategia de crecimiento en España y en su objetivo de reforzar la coordinación de las actividades relacionadas con el gas y la electricidad.

Más de 20 años en TotalEnergies

Semolinos sustituye al frente del negocio en España a José Ignacio Sanz, que había asumido la dirección de las actividades de electricidad y gas en el país en septiembre de 2025. Sanz ocupará a partir de ahora estas mismas responsabilidades directivas como director general del negocio de Gas, Renewables & Power (GRP) de TotalEnergies en Francia.

Nacido en Valladolid en 1982, Semolinos cuenta con más de 20 años de experiencia en TotalEnergies. Es ingeniero de Organización Industrial por la Escuela Central de París y la Universidad Técnica de Berlín. A lo largo de su trayectoria en el grupo ha trabajado en diferentes áreas, entre ellas el negocio internacional del gas y el desarrollo de nuevos proyectos. Desde su nuevo puesto, será responsable de las actividades de generación, comercialización y mercado mayorista de la compañía en España.

TotalEnergies señala que Semolinos asumirá su nueva responsabilidad apoyándose en una cartera de generación renovable de 3 gigavatios (GW) y una base de más de 2,5 millones de clientes. La compañía pretende con esta nueva estructura avanzar en su objetivo de consolidarse como uno de los principales operadores del sector energético en España.

La integración de las distintas actividades busca concentrar bajo una misma dirección los negocios vinculados a la generación eléctrica, la comercialización a clientes domésticos, empresariales e institucionales y las operaciones en los mercados mayoristas de electricidad y gas.

Para apoyar a Semolinos, TotalEnergies ha renovado el comité de dirección de la nueva estructura integrada de gas, renovables y electricidad en España. Juan Miguel Herranz ocupará la dirección de Salud, Seguridad y Medioambiente; Borja Guzmán, la de Generación Eléctrica Renovable y Flexible; y Rosario Cepero, la de Comercialización de Electricidad y Gas.

El nuevo equipo se completa con José Manuel Gallego, director de Grandes Clientes y Soluciones Energéticas; Vianney Leconte, director de Gestión de la Energía y Cartera; Piedad Ollero, directora de Finanzas y Sistemas de la Información; y Carmen Coto, directora de Personas y Servicios Corporativos.