Uber anuncia el despido de 3.300 empleados

La multinacional estadounidense de servicios de movilidad y reparto Uber ha anunciado este miércoles, en un comunicado oficial, una reestructuración de su plantilla que conllevará la reducción de unos 3.300 puestos de trabajo, el equivalente al 10% de sus aproximadamente 34.000 empleados en todo el mundo.

En el comunicado publicado en la web oficial de Uber, su consejero delegado, Dara Khosrowshahi, expresa lo siguiente:

"Hoy, Uber está implementando importantes cambios organizativos. Eliminaremos niveles jerárquicos, simplificaremos las estructuras de equipo, perfeccionaremos nuestra estrategia global de ubicación y centraremos nuestros recursos humanos e inversiones en las mayores oportunidades que tenemos por delante. Como resultado, reduciremos el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 10%. Todas las personas cuyos puestos se verán afectados ya han sido notificadas, excepto en los países donde seguiremos el procedimiento local correspondiente", comienza explicando el CEO de Uber.

Una reducción del 10% de la plantilla global

"Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios tienen que ver con nuestra organización y nuestras prioridades, no con las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos. Seguro que se preguntan: '¿Por qué, y por qué ahora?', sobre todo teniendo en cuenta el excelente rendimiento de nuestro negocio", continua el consejero delegado de la compañía.

"En los últimos cinco años, Uber ha crecido exponencialmente, triplicando prácticamente nuestros ingresos. Hemos desarrollado nuevos productos, incursionado en nuevos sectores, llegado a más consumidores y apoyado a más personas que generan ingresos, convirtiéndonos en una empresa mucho más grande y sólida. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo complejidad: más niveles jerárquicos, mayor coordinación, una propiedad más fragmentada y, en algunos casos, estructuras que tenían sentido cuando las empresas eran más pequeñas, pero que ya no nos resultan útiles en nuestra escala actual" prosigue el líder iraní.

Reducir empleo prescindible e invertir en crecimiento

"Para mejorar esto, hemos reducido los roles centrados principalmente en la coordinación y hemos clarificado el alcance de los roles de coordinación que se mantienen. También hemos reducido el número de niveles de gestión ampliando el alcance de los gerentes, particularmente donde teníamos "microequipos" de solo 1 o 2 reportes. En total, hemos reducido el número de empleados que se encuentran a 7 o más niveles del CEO en un 20% y el número de microequipos en casi un 50%. El resultado es un organigrama más simple orientado a la creación en lugar de la gestión", explica el comunicado.

De esta forma, Uber anuncia un recorte de más de 3.000 empleos con el que no solo pretende ahorrar en puestos que ya considera prescindibles, sino emplear ese ahorro, según el comunicado, en "reinvertir en crecimiento, innovación y las capacidades más importantes en los próximos años".