Goiko dispara un 161% sus pérdidas

Goiko cerró 2025 con 36,4 millones de euros de pérdidas, más del doble de los 13,99 millones registrados un año antes, según las cuentas de la compañía disponibles en el Registro Mercantil a través de Informa D&B. La cadena de hamburgueserías registró durante el ejercicio unas ventas de 109 millones de euros, un 11,2% menos que los 122,7 millones del año anterior.

El resultado de explotación también terminó en negativo. El EBIT alcanzó los -32,15 millones de euros, mientras que el resultado financiero arrojó unas pérdidas de 8,16 millones. Las cifras corresponden al ejercicio 2025, durante el que la compañía experimentó un deterioro tanto de las ventas como del resultado respecto al año precedente.

Pese a estos resultados, Goiko señala en sus cuentas que continúa operando de "manera estable" y que mantiene su consolidación en el mercado. La compañía explica que está reposicionando la marca con el objetivo de incrementar las ventas y el número de establecimientos en los próximos años.

Capza pasa a controlar el 98% de Goiko

El ejercicio estuvo marcado también por un cambio en la estructura accionarial de la compañía. Desde finales de 2025, Capza se sitúa como socio mayoritario de Goiko, después de una operación de más de 61 millones de euros.

La operación incluyó la capitalización de deudas y préstamos del anterior propietario, L Catterton, por un importe superior a 56 millones de euros, además de un préstamo de cinco millones que posteriormente fue capitalizado.

Tras esta operación, Capza pasó a controlar el 98% del capital de Goiko. La participación de L Catterton quedó reducida al 1,60%, mientras que Andoni Javier Goicoechea Arraiz, fundador de la cadena, mantiene el 0,40%.

Menos trabajadores al cierre del ejercicio

La plantilla media de Goiko también se redujo en 2025. La compañía tuvo una media de 1.737 empleados, frente a los 1.874 trabajadores de promedio registrados durante 2024. De ellos, 1.650 eran empleados fijos y 87 no fijos. Al cierre del ejercicio, el grupo contaba con 1.684 trabajadores.

La compañía asegura que está aplicando medidas dirigidas al ahorro de costes y a mejorar la eficiencia de sus operaciones. Estas actuaciones se enmarcan en su objetivo de incrementar las ventas y el número de establecimientos en los próximos años.