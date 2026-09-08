Amancio Ortega sale de la lusa REN y vende su participación del 13,7% a Portugal por 380 millones

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, ha vendido al Estado portugués su participación del 13,7% en Redes Energéticas Nacionais (REN), el operador del sistema eléctrico de Portugal. La operación, valorada en 380 millones de euros por medios portugueses, supone la salida de la compañía del vehículo inversor del fundador y primer accionista de Inditex.

Tras la operación, la participación adquirida por Pontegadea quedará en manos de Parpública - Participações Públicas (SGPS), el holding de capital íntegramente público encargado de gestionar participaciones estatales en distintas compañías portuguesas.

Pontegadea comunicó la transacción al consejo de administración de REN, aunque las partes no han hecho públicos los términos económicos del acuerdo. El diario portugués Jornal Económico había avanzado en agosto que la operación se situaría en torno a los 380 millones de euros.

La venta implica el traspaso al Estado portugués de 91,7 millones de acciones de REN. Con esta operación, el capital público vuelve a estar presente en el operador eléctrico portugués después de al menos una década sin participación estatal.

Con todo, cabe recordar que Pontegadea Inversiones comenzó a participar en REN en 2021, cuando adquirió el 12% del capital del operador de la red eléctrica portuguesa. La operación se cerró entonces mediante un acuerdo con Mazoon, sociedad vinculada a Omán Oil, para hacerse con la participación. La entrada convirtió a Amancio Ortega en el segundo mayor accionista de REN, por detrás de State Grid Corporation of China, que contaba con el 25% del capital, y por delante de Lazard, con el 7%.

En consecuencia, la participación de Pontegadea aumentó posteriormente. En enero de este año, el vehículo inversor de Ortega adquirió un 1,7% adicional de REN por unos 38,5 millones de euros, hasta alcanzar el 13,7% que ahora ha vendido al Estado portugués.

Asimismo, cabe destacar que la salida de REN no supone que Pontegadea abandone sus inversiones en el sector energético. El vehículo inversor de Amancio Ortega mantiene participaciones en compañías españolas del sector, entre ellas Redeia y Enagás. La operación en Portugal supone, por tanto, la salida de Pontegadea de REN, pero no de sus inversiones energéticas.