Cinven recauda 2.300 millones de euros para su segundo Fondo Estratégico, superando en un 50% su tamaño objetivo

La firma internacional de capital privado Cinven ha anunciado que ha realizado el cierre final de su segundo Fondo Estratégico, denominado 'Strategic Fund 2' o 'SF2', recaudando aproximadamente 2.300 millones de euros de capital comprometido y superando así el tamaño objetivo del fondo en aproximadamente un 50%. El tamaño del fondo del SF2 representa además un aumento de aproximadamente un 75% respecto a su predecesor centrado en servicios financieros, el Strategic Financials Fund ('SFF').

Cinven afirma que, basándose en su posicionamiento europeo líder de Cinven, la matriz de originación sectorial-regional y las capacidades de grandes capitalizaciones, el SF2 continúa el enfoque singular de Cinven en la inversión en capital privado, al tiempo que ofrece a los inversores acceso a una estrategia europea diferenciada de mercado medio liderada por un equipo de inversión dedicado.

El equipo de SF2 se centrará principalmente en posiciones de control en oportunidades de alto crecimiento y con pocos activos en el mid-market de Servicios Financieros, Servicios Empresariales y Telecomunicaciones y Media (TMT), sectores clave de fortaleza para Cinven, y oportunidades en regiones clave de fortaleza para Cinven en toda Europa. Su enfoque principal estará en las principales economías de DACH (que comprenden Alemania, Austria y Suiza), Iberia (que comprende España y Portugal) y Reino Unido e Irlanda.

Cinven asegura que su matriz Sector-Regional es una ventaja competitiva clave que combina la profunda experiencia especializada de sus equipos sectoriales con las redes europeas locales de sus equipos regionales, apoyadas por sus equipos funcionales especializados en Carteras y Mercados de Capitales, y beneficiándose del alcance global proporcionado por su equipo de Norteamérica, con su oficina estadounidense apoyando el crecimiento de carteras para empresas europeas que se expanden hacia América. En conjunto, estos elementos crean ángulos de origen diferenciados para Cinven, permitiéndole identificar y desbloquear oportunidades de inversión con un potencial significativo de creación de valor transformador "alfa oriented".

Además, la compañía indica que el SFF y el SF2 aportan sinergias bidireccionales significativas para los Fondos y la plataforma Cinven, incluyendo una mayor conectividad con los principales actores de los sectores y regiones de Europa, la profundización de la inversión temática sectorial de Cinven y el intercambio de conocimientos para beneficiar a los respectivos Fondos Cinven.

Para Cinven, la exitosa recaudación de fondos de SF2 subraya la estrategia de inversión europea diferenciada y enfocada de Cinven, su impulso continuo en la búsqueda de oportunidades de inversión atractivas y de alta calidad, el progreso sostenido que impulsa la realización y la sólida alineación y relaciones con sus socios limitados.

El SF2 está codirigido por Luigi Sbrozzi y Michael Weber, socios de Cinven, que aportan más de 40 años de experiencia combinada en capital privado, con un equipo senior de inversión de 16 profesionales dedicados que sigue creciendo, combinando la experiencia sectorial en Servicios Financieros, Servicios Empresariales y Telecomunicaciones y Media (TMT).

Cinven ha anunciado que el SF2 ya ha firmado cuatro inversiones que están teniendo un rendimiento excelente: Objectway, un proveedor líder de soluciones digitales de extremo a extremo para gestores de patrimonio, bancos y gestores de activos; Flint Global, una firma especializada en servicios profesionales que asesora a empresas e inversores en cuestiones regulatorias, políticas y económicas; Ongoing Warehouse, un proveedor líder nativo en la nube de sistemas de gestión de almacenes; y Optio Group, una plataforma líder especializada en agentes generales de seguros ('MGA'). Los cuatro eran negocios de alta calidad propiedad de fundadores/empleados, en los que Cinven colaborará con los fundadores y/o equipos directivos para impulsar una creación significativa de valor adicional.

Bruno Schick y Jorge Quemada, socios codirectores de Cinven, declararon que están agradecidos "por el fuerte apoyo al SF2 tanto de inversores veteranos como nuevos a nivel global, que creemos es prueba de nuestro enfoque europeo inigualable; nuestro enfoque exclusivo en las adquisiciones de private equity; un historial de décadas de inversión exitosa durante ciclos; y una total alineación con nuestros inversores. El significativo aumento en tamaño del fondo gracias al SFF nos permite capitalizar el conjunto de oportunidades amplias y atractivas que hemos identificado en el mercado medio europeo a través de nuestro enfoque diferenciado de matriz sectorial-regional. Hemos estado generando un fuerte impulso de rendimiento para nuestros inversores, tanto invirtiendo como realizando, y seguimos viendo un conjunto de oportunidades muy atractivas para la negociación en Europa, tanto en el mercado medio donde se centra el SF2 como para nuestros fondos insignia de gran capitalización."

Por su parte, Luigi Sbrozzi y Michael Weber, codirectores de los Fondos Financieros Estratégicos Cinven, manifestaron que están "encantados" con "el cierre exitoso de SF2, que ofrece a los inversores acceso a una estrategia y equipo europeo dedicado al mercado medio, basándose en la sólida plataforma que establecimos con SFF, un desempeño muy sólido para su época. SF2 se dirige a empresas de alta calidad propiedad de sus fundadores en toda Europa, donde podemos aplicar nuestra experiencia sectorial y capacidades operativas, tanto dentro del equipo SF2 como en la plataforma más amplia de Cinven, que ha acumulado casi 50 años de experiencia sectorial y nacional, para impulsar la creación de valor transformadora de forma acumulativa y sinérgica. Las cuatro inversiones que hemos firmado están funcionando o por delante del plan, y estamos realmente satisfechos con la calidad y el ritmo de despliegue que hemos logrado hasta ahora."