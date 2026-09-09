Google invertirá 13.000 millones en Finlandia para expandir la inteligencia artificial

La tecnológica Google ha anunciado este miércoles que invertirá al menos 13.000 millones de euros en Finlandia en los próximos dos años para expandir su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial.

Según el comunicado que ha compartido la empresa, esta inversión es la más grande que realiza la tecnológica en Europa hasta la fecha. Además, incluirá la construcción de centros de datos y otras infraestructuras de apoyo. En concreto, el proyecto se realizará en las localidades de Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala. Desde allí, darán apoyo a las tecnologías emergentes y servicios a su modelo de IA Gemini, a Google Search, Maps y YouTube.

Desde Google estiman que la inversión producirá un impacto anual medio en el PIB finlandés de 3.600 millones de euros y generará más de 37.000 puestos de trabajo en todo el país. 16.000 de ellos serán del sector de la construcción. Una vez que las instalaciones estén en funcionamiento, prevén la creación de 7.000 empleos anuales directos e indirectos. Asimismo, apuntan que la nueva infraestructura servirá para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa.

En cuanto a las inversiones en energía, el gigante tecnológico detalla varios acuerdos que ha alcanzado este miércoles. Por una parte, una colaboración con la operadora Fingrid y Business Finland para la identificación de las ubicaciones para la nueva infraestructura; un acuerdo de compra de energía con la compañía finlandesa Fortum, que extenderá la vida útil de la central nuclear de Loviisa durante 22 años; y un acuerdo para la compra de energía eólica con Valorem y Suomen Hyötytuuli.

Además, Google destinará 31 millones de euros distribuidos en cuatro años para fomentar diversas iniciativas locales de carácter educativo, empresarial e investigación y desarrollo. De esta partida, también se hallan diversas inversiones para la preservación y regeneración de bosques autóctonos.