Inditex logra un beneficio de 2.980 millones de euros en el primer semestre

Inditex ha elevado sus resultados durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027. El grupo registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros entre el 1 de febrero y el 31 de julio, un 6,8% más que en el mismo período del ejercicio anterior. Las ventas han aumentado un 7,6%, hasta los 19.755 millones de euros. La compañía textil ha mantenido el crecimiento tanto en sus tiendas como en el canal online. A tipo de cambio constante, el incremento de las ventas alcanzó el 9,2%.

El margen bruto se situó en 11.596 millones de euros, un 8,3% más, y representó el 58,7% de las ventas, 40 puntos básicos más que un año antes. El Ebitda alcanzó los 5.513 millones de euros, tras crecer un 7,8%. Por su parte, el resultado neto de explotación aumentó un 7,6%, hasta 3.843 millones, mientras que el resultado antes de impuestos creció un 6,8%, hasta los 3.845 millones. La posición financiera neta ascendió a 10.398 millones de euros al cierre del semestre, un 4% más.

Europa Press

Los flujos generados durante el periodo alcanzaron los 4.075 millones, un 11% por encima de los registrados un año antes. Los gastos operativos crecieron un 8,3% y el inventario aumentó un 9,3% a 31 de julio respecto a la misma fecha de 2025.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha atribuido estos resultados al trabajo de los equipos de la compañía y a la evolución del modelo de negocio. "Estos excelentes resultados ponen de manifiesto la extraordinaria capacidad de nuestros equipos", ha comentado.

Incremento de ventas

Todas las cadenas del grupo han incrementado sus ventas durante el primer semestre. En concreto, Zara registró unos ingresos de 13.783 millones de euros, frente a los 13.150 millones del mismo período de 2025.

Al cierre de julio, Inditex operaba 5.444 tiendas después de realizar actuaciones de optimización, reformas, reubicaciones, aperturas y absorciones en 51 mercados. Por áreas geográficas, Europa —sin contar España— representó el 51,5% de los ingresos, frente al 50,7% de un año antes. América aportó el 17,9%, prácticamente en línea con el 17,8% del ejercicio anterior. Asia y el resto del mundo concentraron el 15% de los ingresos, frente al 16% del primer semestre de 2025. Por su parte, el mercado español pasó del 15,5% al 15,6%.

La compañía también ha comunicado la evolución de las ventas en las primeras semanas del segundo semestre. Entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre, las ventas en tiendas y online a tipo de cambio constante crecieron un 9% respecto al mismo periodo de 2025. Desde Inditex afirman que las colecciones de otoño-invierno han tenido una buena recepción entre sus clientes. En materia de expansión, Zara ha abierto nuevas ubicaciones, entre ellas una tienda en Los Cabos (México), además de acometer ampliaciones, reubicaciones y remodelaciones en establecimientos de Londres, Seúl y Ostende.

En paralelo, Bershka abrió en agosto su primera tienda en Estados Unidos, en el centro comercial Aventura Mall de Miami. La cadena también inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, después de abrir en marzo un establecimiento en Morumbi, en São Paulo.

Inversión ordinaria en 2026

Para 2026, Inditex prevé un crecimiento del espacio bruto anual de alrededor del 5% y espera que la superficie destinada a la venta contribuya positivamente al crecimiento. La empresa calcula además un impacto negativo de las divisas de aproximadamente un 1% sobre las ventas de 2026 y prevé mantener estable el margen bruto.

El grupo tiene planificada una inversión ordinaria de unos 2.300 millones de euros en 2026 para aumentar su capacidad operativa y la eficiencia y desarrollar nuevas capacidades. A esta cantidad se sumarán cerca de 200 millones de euros de inversión extraordinaria destinados a modernizar y mejorar instalaciones corporativas.